HRVATSKA LOMI RUMUNJSKU Vodimo na poluvremenu, značajnu prednost naši su ostvarili tek na samom kraju...

Hrvatski rukometaši nakon prvog poluvremena vode protiv Rumunjske. Rezultat je 16:12 za naše.

Nije lako našima, velika je borba na terenu SAP arene u Mannheimu gdje Hrvatska rukometna reprezentacija lovi drugi krug. 8.000 hrvatskih navijača bodri rukometaše iz sveg glasa. Posljednja je to utakmica u skupini B za izabranike Gorana Perkovca, i posljednji vlak za nastavak natjecanja za Rumunje.

Nismo vodili više od dva razlike do polovine prvog dijela, dobar nam je šut, ali vratari Mandić i Kuzmanović uspjeli su sakupiti tek jednu obranu. Idemo dalje, napadači zato u nastavku utakmice zabijaju. Šoštarić, Srna, Cindrić i pogotovo Klarica (6 pogodaka) dobro gađaju.

Prva naša konkretnija prednost bila je u 19. minuti od 3 razlike. Dobro se krećemo u obrani, za sad strpljivo gradimo napade, mladi igrači dobro nose teret na svojim leđima. U igru na ovom prvenstvu premijerno ulazi Matej Maraš. Serija 3-0 dovodi Rumunjsku do izjednačenja dvije minute do kraja prvog poluvremena. Ali, brza četiri gola za Hrvatsku naše vraća na pobjedničke staze. Do kraja poluvremena rezultat glasi 16-12.

Bolji smo, zaslužujemo pobjedu.

Standings provided by Sofascore