Hrvatska se probudila pod snijegom, evo gdje ga je pao čak 61 cm

Snijeg je zabijelio gotovo cijelu Hrvatsku, a razlike među gradovima su goleme – dok su neki jedva vidjeli pahulje, drugi su se probudili pod pravim bijelim pokrivačem

Najviše snijega izmjereno je na Zavižanu, gdje je palo čak 61 centimetar snijega, što ga čini apsolutnim rekorderom ovog snježnog vala, prenose 24sata. Slijede Gospić s 51 cm, Parg-Čabar s 49 cm te Puntijarka s također impresivnih 49 cm snježnog pokrivača.

Gorski kotar ponovno je opravdao reputaciju najzimskijeg dijela zemlje – Delnice su se našle pod 38 cm, Ogulin pod 39, dok je Karlovac zabilježio čak 29 cm snijega.

Ni kontinentalna Hrvatska nije prošla bez ozbiljnog snježnog jutra. Zagreb je zabijelio u svim dijelovima – na Maksimiru je izmjereno 24 cm, na Griču 22 cm, dok je Zračna luka Franjo Tuđman zabilježila 29 cm snijega. Varaždin je pod snijegom od 24 cm, Koprivnica 25, a Križevci 23 cm.

U Slavoniji je snijeg bio nešto blaži, ali i dalje značajan – Đakovo je imalo 21 cm, Bjelovar 19, Slavonski Brod 14, dok je Osijek ostao na skromnijih 10 do 12 cm.

S druge strane, Jadran je prošao gotovo bez zime. Pula je zabilježila tek 2 do 3 cm, Senj 3 cm, a Knin samo 2 cm snijega – dovoljno tek za kratko iznenađenje.