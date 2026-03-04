Hrvatska šalje zrakoplov po najranjivije državljane iz UAE, najavljena još četiri leta

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stoji u priopćenju MVEP-a ažuriranom 4. ožujka 2026. u 18:30 sati.

Zrakoplov kapaciteta 149 mjesta trebao bi poletjeti iz Dubaija u četvrtak, 5. ožujka oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb očekuje se oko 22:40 sati po hrvatskom vremenu. MVEP ističe da je Hrvatska, prema njihovim navodima, jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenja za korištenje nacionalnih zrakoplova za potrebe repatrijacije svojih državljana iz UAE.

Najavljena dodatna dva charter leta – i ponavljanje u petak

Uz let Croatia Airlinesa, planirana su i dodatna dva charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta. Očekuje se da će i ti zrakoplovi poletjeti iz Dubaija u četvrtak, 5. ožujka, u kasnim popodnevnim satima po lokalnom vremenu, a detaljnije informacije o tim letovima najavljene su za sutra prijepodne. MVEP navodi i da su isti charter letovi iz Dubaija za Zagreb predviđeni i sljedeći dan, u petak 6. ožujka, također s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta.

Pomoć i preko drugih ruta: Doha osigurala mjesta, Oman završava evakuaciju

U priopćenju se dodaje da je Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi (Katar) osiguralo 30 mjesta za hrvatske državljane na letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijada za Beč. Također, sutra bi trebala biti završena repatrijacija svih hrvatskih državljana koji su zatražili povratak iz Sultanata Oman. Prema navodima MVEP-a, preostalih 19 osoba bit će evakuirano letom austrijskog avioprijevoznika za Beč.

MVEP podsjeća da je Hrvatska već provela niz evakuacijskih aktivnosti te da su u potpunosti evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela i Jordana koji su to zatražili. Ističu i da su Vlada RH i MVEP u kontaktu s avioprijevoznicima te da se “kontinuirano radi na pronalasku optimalnih opcija repatrijacije” hrvatskih državljana.

Zainteresirane osobe pozivaju se da se što prije jave, pri čemu će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji. MVEP je najavio nove informacije sutra u prijepodnevnim satima. MVEP poziva sve hrvatske državljane koji se nalaze u jednoj od navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske radi prijave za najavljene letove.

UAE: Prijava za evakuaciju iz Dubaija Hrvatski državljani koji su trenutačno u UAE i zainteresirani su za evakuaciju trebaju se žurno javiti na adresu registar.dubai@mvep.hr i dostaviti sljedeće podatke (za sebe i članove obitelji): ime i prezime datum i mjesto rođenja broj putovnice datum isteka putovnice broj mobilnog telefona trenutačnu lokaciju (grad/emirat) Generalni konzulat RH u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr Ostale države i kontakti Katar i Oman (Veleposlanstvo RH u Dohi)

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr Bahrein i Kuvajt (Veleposlanstvo RH u Kuvajtu)

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija (Veleposlanstvo RH u Kairu)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr Irak (Veleposlanstvo RH u Bagdadu)

Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr Iran (Veleposlanstvo RH u Teheranu)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr Izrael (Veleposlanstvo RH u Tel Avivu)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr Turska (Veleposlanstvo RH u Ankari)

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr Cipar (Veleposlanstvo RH u Ateni)

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr