Hrvatska kickboxing reprezentacija postigla povijesni uspjeh. Kaštelanin Luka Žuljević osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu

U Gradskoj upravi Kaštela održan je prijem za kaštelanske reprezentativce Hrvatske u kickboksingu, osvajače medalja i istaknute sudionike nedavno održanog Svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju. Prijemu je prisustvovao Luka Žuljević, osvajač srebrne medalje, dok je njegov klupski kolega Ante Buzov, koji je zauzeo četvrto mjesto na svijetu, zbog poslovnih obaveza bio spriječen doći. Uz njih su stigli izbornik reprezentacije Miljenko Šarac te trenerica Ivana Tadić, a dočekali su ih zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Antonia Kljaić.

Hrvatska reprezentacija u Abu Dhabiju postigla je povijesni uspjeh – osvojeno je čak 24 medalje, među kojima 8 zlatnih, 7 srebrnih i 9 brončanih, što ih je svrstalo na drugo mjesto ukupnog poretka među čak 82 reprezentacije.

Srebrni Žuljević, član kaštelanskog kluba UNIRENT i reprezentacije, detaljno je opisao put do finala i emocije nakon osvojenog odličja.

– Postoji žal za prvim mjestom, ali drugo mjesto je veliki rezultat i ukupno sam zadovoljan. Prva borba bila je najteža i gotovo sam izgubio, ali sam u trećoj rundi preokrenuo meč. U polufinalu sam pobijedio Turčina u još žešćem meču, a u finalu sam izgubio od Ukrajinca. Nisam bio potpuno zdravstveno spreman, ozljeda me pratila cijelo prvenstvo, ali tako je u sportu – možda bih zdrav ispao ranije, nikad se ne zna. Sada samo želim nastaviti trenirati naporno i ići prema novim rezultatima – kazao je Luka.

Zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir istaknuo je kako su ovakvi rezultati potvrda iznimnog sportskog rada u Kaštelima.

– Jako smo zadovoljni što smo ponovno primili klub UNIRENT. Ovo su reprezentativci Hrvatske koji dolaze upravo iz Kaštela, a tu je i izbornik iz našeg grada, što je za nas velika stvar. Oni postižu vrhunske rezultate iz godine u godinu. Grad će ih, kao i sve sportaše koji vrijedno rade i ostvaruju ovakve uspjehe, nastaviti snažno podržavati u njihovom razvoju – poručio je Budimir.

Izbornik reprezentacije Miljenko Šarac osvrnuo se na izvedbu svojih boraca i naglasio kako UNIRENT ima i snažnu mladu generaciju.

– Napravili smo odličan uspjeh, iako nismo došli do kraja i uvijek ostane taj mali žal. Luka je bio izuzetno spreman, možda i najspremniji do sada. Prvi meč dobio je u zadnjim sekundama, drugi puno lakše, a finale je izgubio za jedan bod. Ante je također imao nesreću, drugi meč bio je potpuno izjednačen do kraja i izgubio ga je za nijansu. U klubu imamo i mlađe borce – tri juniora i nekoliko kadeta – i vjerujem da ćemo uskoro imati nove Luku i Antu – rekao je Šarac.