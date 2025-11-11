Hrvatima škodi doručak kojeg najčešće biraju

Ujutro ste u žurbi, pa usput u pekari uzmete pecivo i kavu? Zvuči praktično i ukusno, ali doručak pun šećera može vašem tijelu učiniti više štete nego koristi. Takav obrok brzo povisuje razinu šećera u krvi, ali je jednako brzo i sruši, što vas ostavlja umornima, gladnima i bez fokusa, prenosi Index.

Prehrambena stručnjakinja Amy Huelle objašnjava da ovaj nagli porast i pad energije može dovesti do osjećaja iscrpljenosti, nervoze pa čak i pojačane gladi. Takav doručak može uzrokovati više problema nego što mislite, posebno ako ga pojedete na prazan želudac.

Kad pojedete pecivo i popijete zaslađenu kavu, razina glukoze u krvi brzo raste. Ako obrok ne sadrži proteine, vlakna ili zdrave masti, šećer se brzo apsorbira u krvotok. Tijelo tada oslobađa inzulin kako bi reguliralo tu razinu, no kod nekih osoba ta reakcija može biti preintenzivna.

Nutricionistica Andrea Miller objašnjava da to može dovesti do naglog pada šećera, što se zove reaktivna hipoglikemija. Tada se ljudi mogu osjećati drhtavo, razdražljivo i vrlo gladno, i to već sat ili dva nakon doručka.

Za neke osobe takvi simptomi neće biti izraženi, ali kod drugih se mogu ponavljati i stvarati začarani krug žudnje za šećerom. Ipak, stručnjaci naglašavaju da jedan slatki obrok neće narušiti zdravlje ako vam je prehrana inače uravnotežena.

Kako dan započeti stabilnijom energijom

Najbolje je dan započeti doručkom koji sadrži proteine, vlakna i zdrave masnoće. Takav obrok usporava probavu, čime se šećer u krvi održava stabilnim, bez naglih skokova i padova. Primjerice, dobar izbor je grčki jogurt s bobičastim voćem i sjemenkama ili omlet s povrćem i kruhom od cjelovitih žitarica.

Možete i kombinirati ugljikohidrate s proteinima, primjerice dodati proteinski prah u zobenu kašu ili je preliti običnim grčkim jogurtom. Ostale dobre opcije bogate proteinima uključuju jaja, tofu, svježi sir, grah, orašaste plodove i sjemenke.

Važno je i birati cjelovite žitarice umjesto bijelog kruha ili slatkih pahuljica, te izbjegavati zaslađene napitke poput voćnih sokova i aromatiziranih kava.

Dodatni čimbenici koji utječu na šećer u krvi

Osim hrane, na šećer u krvi utječu i druge navike. Stručnjaci preporučuju laganu šetnju od 10 do 15 minuta nakon obroka, što može pomoći u boljoj regulaciji glukoze. Također je važno paziti na kvalitetan san jer i nedostatak odmora može poremetiti razinu šećera i energije.

Neki ljudi osjetljiviji su na kofein, pa im i nezaslađena kava može utjecati na razinu šećera. Ako se nakon jutarnje kave osjećate nemirno ili vam šećer naglo pada, obratite pozornost na signale vlastitog tijela.

Iako povremeni slatki doručak nije problem, za stabilnu energiju tijekom dana najbolje je birati obroke koji sadrže kvalitetne nutrijente. Takav doručak može vam pomoći da dan započnete fokusirano i bez naglih oscilacija raspoloženja.