Hrvati zarobljeni u Dubaiju: "Govore nam da što prije odemo. Čekamo i bojimo se"

Hrvati koji su trenutno smješteni u Dubaiju, iz svojih hotelskih soba svjedoče udarima iranskih projektila na mete u blizini. A čini se da su večeras gledali udar na američki konzulat.

Kako javljaju za N1, večeras je opet počelo s detonacijama, nebom lete zrakoplovi i vlasti pozivaju na strogu opreznost, ali i svim stranim državljanima poručuju da što prije napuste zemlju.

"Naši kao da se šale. Čekamo i bojimo se", potvrdili su nam hrvatski turisti koji trenutno nemaju kako iz Dubaija.

Hrvatska će u sutra, ako dobije dozvolu za slijetanje, poslati zrakoplov Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su se zatekli u Emiratima uslijed američko-izraelskog rata s Iranom, rekao je u utorak šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutačno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, no tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.

Američki konzulat u Dubaiju uistinu je pogođen kasno u utorak navečer, najvjerojatnije iranskim dronom, prema navodima izvora iz regije.

Snimke koje je CNN geolocirao i verificirao prikazuju crni stup dima koji se uzdiže iznad zgrade konzulata, vidljiv s velike udaljenosti.

U objavi na platformi X, Ured za medije Dubaija naknadno je priopćio da je požar, uzrokovan "incidentom povezanim s dronom", ugašen te da nitko nije ozlijeđen.