Hrvat se s djecom vratio iz Dubaija: "Otišli smo na odmor i našli se usred rata"

Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku sletio je u petak rano ujutro u Zagreb.

Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Među skupinom koja je sletjela bio je i Dino Prskalo, otac dvoje djece.

"Otišli smo na odmor iz snova, a onda se iz vedra neba nađete usred rata. Bio sam tamo s dvoje male djece. Subota i nedjelja bile su najgore. Najgore je bilo kada su alarmi počeli stizati na mobitele, tada je bila najveća panika.Od ponedjeljka je bila priča kako se vratiti, svaki dan su nam po dva leta bila otkazana sve dok se nije pojavio Vladin let s kojim smo sretno došli", rekao je za N1.

"Nakon prva dva dana panike bilo je dosta opušteno, imali smo dojam da ljudi vjeruju svojoj vladi. Više je postojao logistički problem nego sigurnosni", dodao je.

Prskalo je zahvalio hrvatskoj Vladi: "Da sada nismo došli, ne bismo stigli do sredine idućeg tjedna. Ovo nam je bila zadnja prilika da na vrijeme stignemo. Osjećaj je super, malo je hladno. Sretni smo što se vraćamo u rutinu. Želimo se vratiti na staro."