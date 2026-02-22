Hrvat namamljen u Beč pa mučen u apartmanu: Sud oslobodio Crnogorca optužbi za sudjelovanje u otmici

Na bečkom Zemaljskom sudu (Landesgericht) u petak je 57-godišnji državljanin Crne Gore oslobođen optužbi da je sudjelovao u otmici povezanoj s ozloglašenim Kavač klanom. Prema optužnici, muškarac je u ožujku 2020. navodno imao ulogu "stražara", no sud je zaključio da se to nije uspjelo dokazati, piše Heute.

"Polazimo od toga da pripadate toj ekipi", rekao je predsjedavajući sudac u obrazloženju presude, ali je dodao kako "nema dokaza da je optuženi sudjelovao u otmici". Zbog toga je oslobađajuća presuda donesena "u sumnji".

Ipak, presuda još nije pravomoćna. Državno odvjetništvo reagiralo je odmah podnošenjem ništavnosne žalbe.

Rat Kavača i Škaljaraca: Sukob nakon nestanka 200 kilograma droge

Kavač klan, koji djeluje iz Crne Gore, već godinama vodi otvoreni mafijaški rat sa suparničkom skupinom Škaljari, također povezanoj s kotorskim podzemljem. Sukob je, prema navodima iz postupka, eskalirao nakon nestanka pošiljke od 200 kilograma droge u Španjolskoj 2014. godine. U nasilju koje se potom prelilo preko više država, prema iznesenim informacijama, stradalo je oko 80 ljudi u pucnjavama, mučenjima i ciljanim bombaškim napadima.

Središnji događaj predmeta odnosi se na otmicu iz 2020. godine. Tada 41-godišnji Hrvat navodno je pod izlikom poslovnog sastanka namamljen u Beč i odveden u unajmljeni apartman na Rudolfsplatzu. Ondje su on i njegov pratitelj, prema navodima, svladani, vezani, zlostavljani i izloženi prijetnjama smrću.

Prema detaljima iz postupka, apartman je bio obložen crnom plastičnom folijom, a u prostoru su se nalazile ručne pile i pištolji, spremni za zastrašivanje i mučenje.

Otkupljivanje slobode: Obećano 750.000 eura, u Zagrebu predano 100.000

Cilj otmice bio je prisiliti poslovnog partnera žrtve da isplati velik novac. Dvojici zatočenih muškaraca na kraju je pošlo za rukom napustiti apartman živi nakon što je obećana isplata od 750.000 eura. Kasnije je, prema navodima, u Zagrebu predan iznos od 100.000 eura.

Ukupno se spominje sedam osoba uključenih u događaj. Dvojica optuženih već su ranije, u studenom, pravomoćno osuđena na kazne zatvora od šest, odnosno sedam godina.

Oslobođeni 57-godišnjak tijekom suđenja bio je, prema opisu iz postupka, sproveden uz pratnju šest maskiranih pripadnika pravosudne policije te osiguran "trbušnim pojasom". Nakon izricanja presude kratko se obratio sudu: "Želio bih zahvaliti na korektnom i poštenom suđenju."

Unatoč oslobađajućoj presudi u ovom predmetu, 57-godišnjak ostaje u istražnom zatvoru. Protiv njega je podignuta još jedna optužnica bečkog tužiteljstva, koja se odnosi na razbojstva i poslove s drogom. U Francuskoj i Belgiji navodno ima ranije presude u ukupnom trajanju od 15 godina zatvora, donosi Heute.

Kripto-telefoni i dešifrirani chatovi: "Indizni lanac se nije zatvorio"

Optužba se dijelom temeljila na dešifriranim porukama iz komunikacije preko kripto-telefona, koje su članovi skupine koristili kao navodno sigurnu mrežu. U tim porukama se za 57-godišnjaka, prema navodima iz postupka, tvrdilo da je "upotrebljiv za pljačku, otmicu, ubojstvo". Tužiteljstvo je smatralo da je upravo on u parku ispred apartmana obavljao zadaću "straže".

Sudac je, međutim, zaključio da se radi o "indiznom lancu koji se nažalost nije mogao zatvoriti". Optuženi, prema sudu, nije sudjelovao u predočenim chatovima niti je posjedovao kripto-telefon. Dodatno je problematizirana i sama teza da je čuvao stražu ispred apartmana: "Kako bi komunicirao s drugima u apartmanu? Vjerojatno ne znakovima rukom", rekao je predsjedavajući sudac.

Presuda, ponovimo, nije pravomoćna zbog žalbe tužiteljstva.