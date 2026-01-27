HPD Mosor najavljuje novo predavanje iz ciklusa "Sridom u Mosora"

Hrvatsko planinarsko društvo Mosor pozvalo je građane da se uključe u ciklus predavanja „Sridom u Mosora“, koji se redovito održava u prostorijama društva i namijenjen je svim zainteresiranim građanima.

U sklopu ciklusa, ove srijede, 28. siječnja, s početkom u 19 sati, u prostorijama HPD Mosor u Sinovčićevoj 2 u Splitu održat će se predavanje pod nazivom "Znamenja smrti: mirila dalmatinskog zaobalja"

Predavanje vodi u svijet simbolike, običaja i kolektivnog pamćenja, smješten u specifičan društveno-kulturni i geografski prostor dalmatinskog zaobalja. U središtu izlaganja nalaze se mirila – kamena obilježja koja svjedoče o odnosu zajednice prema smrti, ali i o životu, identitetu i tradiciji prostora u kojem su nastajala.

Kako najavljuju iz HPD Mosor, mirila će biti interpretirana kao mnogo više od pogrebnih tragova – kao mjesta susreta svetog i svakodnevnog, granice između života i smrti te važni simboli društvene memorije. Predavanje će obuhvatiti rituale povezane s njihovim nastankom, ali i promjene u njihovu značenju kroz vrijeme, od tradicionalnih pogrebnih praksi do suvremenih kulturnih i turističkih funkcija.

Poseban naglasak bit će stavljen na širi kontekst u kojem mirila djeluju, uključujući odnos čovjeka prema smrti, krajoliku, svetom i zajednici.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Mario Katić s Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru.

Ciklus predavanja „Sridom u Mosora“ obuhvaća širok raspon tema, neposredno ili posredno povezanih s planinama, aktivnim načinom života, zaštitom prirode, poviješću i kulturnom baštinom, a otvoren je svim zainteresiranima.

Ulaz na predavanje je slobodan.