Horor u Trujillu: Eksplozija u klubu, ozlijeđeno 33 ljudi, neki u teškom stanju

U bombaškom napadu u noćnom klubu u Peruu ozlijeđene su najmanje 33 osobe, među njima i maloljetnici.

Eksplozija se dogodila u ranim jutarnjim satima u subotu u noćnom klubu Dali u Trujillu, pokrajini na sjevernoj obali Perua. To područje posljednjih je godina pogođeno nasiljem i kriminalom.

Za sada nije jasno tko je odgovoran, a motiv napada također nije poznat. Najmanje petero ozlijeđenih bilo je u teškom stanju, rekao je Gerardo Florian Gomez, izvršni direktor Zdravstvene mreže Trujillo.

Nekim osobama koje su završile na operaciji morali su amputirati udove, a liječnici ih liječe i zbog ozljeda od gelera.

"Zvučalo kao da je glazbeni sustav odjednom utihnuo"

Među ozlijeđenima su i 16-godišnjak te dvoje 17-godišnjaka, rekao je Gomez.

Fiorella Mantilla, koja je bila u klubu u trenutku eksplozije, rekla je novinarima da joj je staklo ostalo zabijeno u nogama te dodala da je "zvučalo kao da je glazbeni sustav odjednom utihnuo".

Do eksplozije je došlo manje od mjesec dana nakon još jedne detonacije u istom gradu, u kojoj je oštećeno 25 kuća, ali nije bilo ozlijeđenih ni poginulih, prenosi Dnevnik.hr.

Regija La Libertad suočava se s raširenim iznudama i ilegalnim rudarenjem.

Prema službenim podacima, u toj je regiji tijekom 2025. zabilježeno 286 eksplozija, od čega 136 u samom Trujillu.

U siječnju 2025. eksplozivna naprava aktivirana je u zgradi državnog odvjetništva u Trujillu.

U kolovozu i rujnu dvije su eksplozije oštetile desetke kuća i ozlijedile više od 20 ljudi, javlja Sky News.

Vlasti navode da su takvi incidenti povezani sa sustavom iznude koji vode organizirane kriminalne skupine, među njima i Los Pulpos, čije su se kriminalne aktivnosti proširile i na Čile te druge zemlje u regiji.