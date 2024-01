HOĆE LI NESTATI STOGODIŠNJA TRADICIJA NA NAJPOZNATIJOJ SPLITSKOJ PLAŽI? Upućen apel s Bačvica

More, moje more, ne može se more mirit s ničim, tako piva Tedi Spalato, ali na Bačvicama grintaju, fali mora.

Sve se mijenja, samo mijena je stalna, no na Baćama je ta promjena predrastična. Nećemo o hotelskim kompleksima i stambenim objektima koji su se namnožili, nego o onoj crti u kojoj se sljubljuje more i kopno i koja je u posljednje vrime utekla, tamo prema Braču.

Priroda, a možda i onaj koji je istovremeno voli i najviše iskorištava za svoje potrebe, kojemu nikad nije dosta, čovik, rekli bi smo ka da mu je čaćino, samo uzima i grabi, nabacila je ogromne količine salbuna, sad uistinu možemo pivat, Ča će mi Copacabana, kad imamo naše Braće.

Samo je more znalo to di mi je vrime stalo, di mi je srce taknulo, a taknulo nas je u picigin. Sto godina tradicije igre je iza nas, a kako će bit sada i ubuduće, pitaju se piciginaši. Nestaje terena, more se povuklo, izvirile su stine.

Apel se upućuje Splitskoj obali koja brine o najpoznatijoj splitskoj plaži i upravi grada, pomozite moru, dva bagerića u akciju, sravnajte nastali brig, pomozite moru da krene prema Žbircu da se vrati na svoje misto di je nekad bilo, a što se zorno vidi prema oznakama na fotografijama.