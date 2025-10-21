HNS objavio sudačku analizu 10. kola: Dinamo oštećen, Hajdukov gol regularan

Glavni čovjek sudačke organizacije Bertrand Layec objavio je analizu situacija iz desetog kola SuperSport HNL-a. Priopćenje objavljeno na stranici HNS-a prenosimo u cijelosti.

Rezultati desetog kola SuperSport HNL-a:

Vukovar - Lokomotiva 1:1

Slaven Belupo - Rijeka 1:1

Dinamo - Osijek 2:1

Istra - Hajduk 0:3

Gorica - Varaždin 1:3

Situacija br. 1: DINAMO - OSIJEK (82. minuta); druga opomena (preoštar start)

Nakon ubacivanja domaći branič br. 3 primio je loptu od svog suigrača. Prilikom ispucavanja lopte suparnički igrač br. 39, koji je prethodno bio opomenut, startao je na braniča ispruženom nogom i otvorenim đonom te je, iako je dodirnuo loptu, udario i u gležanj braniča.

Igraču gostujuće momčadi br. 39 zbog preoštrog starta na gležanj braniča sudac je trebao pokazati drugi žuti karton i isključiti ga iz igre. Budući da se radilo o žutom kartonu VAR nije mogao intervenirati.

Situacija br. 2: ISTRA 1961 - HAJDUK (41. minuta); pogodak i mogući prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

Tijekom napada domaće momčadi igrač gostujuće momčadi br. 21 startao je prema suparničkom igraču izbivši loptu te je njegova momčadi preuzela posjed, a u nastavku akcije i postigla pogodak. U ovom startu koji je prethodio pogotku gostujući igrač najprije je odigrao loptu, a zatim dodirnuo suparničku nogu. Sudac ispravno nije dosudio prekršaj, a VAR je podržao tu odluku.

Podržavamo odluku suca i VAR-a da ne intervenira. Nažalost, VAR sustav je iznenada prestao raditi iz nepoznatih razloga. VAR je, prije donošenja službene odluke, morao ponovno pokrenuti cijeli sustav što objašnjava čekanje od šest minuta.

Situacija br. 3: GORICA - VARAŽDIN (6. minuta); kazneni udarac

Tijekom dodavanja u kazneni prostor domaće momčadi branič br. 45 je očito srušio suparničkog igrača kontaktom u nogu, a zatim i guranjem u leđa. Sudac, koji se nalazio u izvrsnoj poziciji, odmah je odlučio dosuditi kazneni udarac i opomenuti braniča. Ovu odluku je podržao i VAR.

Podržavamo ovu odluku na terenu i žuti karton jer je, u skladu s Pravilima nogometne igre i konceptom prilike za postizanje gola, lopta još uvijek bila blizu, a igrač koji je napravio prekršaj pokušao igrati loptom.

Odluka o kaznenom udarcu i žutom kartonu je stoga ispravna.

Situacija br. 4: GORICA - VARAŽDIN (76. minuta); kazneni udarac

Prilikom centaršuta u kazneni prostor gostujuće momčadi branič br. 25 je u jednom trenutku sapleo napadača br. 99. Ovaj kontakt, teško uočljiv, sudac nije primijetio unatoč tome što je bio u ispravnom položaju.

VAR je preporučio sucu pregled situacije za potencijalni prekršaj u kaznenom prostoru. Nakon pregleda situacije sudac je ispravno promijenio odluku i dosudio kazneni udarac za domaću momčad. Intervenciju VAR-a i konačnu odluku smatramo ispravnom.