HNK Vukovar ima novog trenera: Poznato lice vratilo se u HNL

Silvijo Čabraja novi je trener HNK Vukovar 1991.

Iskusni hrvatski stručnjak najpoznatiji je po svojoj trenerskoj karijeri u NK Lokomotiva, gdje je od lipnja 2021. do ožujka 2025. vodio momčad u čak 147 utakmica i pritom ostvario 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza.

“Velika mi je čast što sam došao u HNK Vukovar, klub koji nosi ime grada heroja. Ne bih ovdje bio da nisam uvjeren da možemo biti konkurentni u HNL-u i boriti se za svaki bod protiv svih protivnika. Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali ostanak u ligi. Iako se trenutno nalazimo na posljednjem mjestu, momčad ima potencijala i kvalitetne igrače. Uz zajedništvo i predan rad siguran sam da možemo napraviti dobar posao, ostvariti napredak i ostati u HNL-u"