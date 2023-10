HNK SPLIT SE OPROSTIO OD NEKADAŠNJEG INTENDANTA 'U njegovom mandatu splitski se teatar uzdigao do visine jednog od najznačajnijih, najinovativnijih i najrelevantnijih kazališta...'

Hrvatsko narodno kazalište Split oprostilo se od svog nekadašnjeg intendanta.

"Umro je Ivica Restović. Zauvijek je otišao jedan od najznačajnijih ljudi u cjelokupnoj povijesti Hrvatskog narodnog kazališta Split. Rođen 1948., intendant je postao 1979. i preuzeo vodstvo kuće koja je upravo započinjala djelovanje u kazališnoj zgradi obnovljenoj nakon katastrofalnog požara 1970. Herkulovski posao ponovnog početka rada svih kazališnih pogona nakon desetljeća prinudnog izgnanstva u kinu Split obavio je vrhunski, postavivši temelje na kojima danas počiva teatar.

U njegovom mandatu, koji je trajao do 1991., splitski se teatar uzdigao do visine jednog od najznačajnijih, najinovativnijih i najrelevantnijih kazališta tadašnje države s programom najviše umjetničke i produkcijske kvalitete, predstavama koje su realizirali najznačajniji umjetnici tog vremena, koje se pamte do današnjih dana.

Iskrena sućut obitelji", objavio je HNK Split.