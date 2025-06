Hladan tuš na kraju školske godine: Najavljen štrajk u srednjim školama!

Predstavnici triju sindikata obrazovanja i znanosti upravo su najavili štrajk u srednjim školama na kraju nastavne godine, u tjednu zaključivanja ocjena i tijekom održavanja ispita državne mature, javlja Jutarnji.

U osnovnim školama nema štrajka.

Odluku o štrajku donijeli su, tvrde, temeljem rezultata referenduma među sindikalnim članstvom Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Kako tvrde, više od 50 posto prosvjetara izjasnilo se za štrajk, ukupno više od 5000 djelatnika.

Konkretno, u srednjoškolskom sindikatu za štrajk se izjasnilo 3843 člana, odnosno 50,93 posto, dok je protiv štrajka bilo 3659 članova (48,50 posto).

Ovoga puta tvrde da je glavni razlog štrajka uvođenje reforme strukovnog obrazovanja.

- Goruća tema nam je reforma strukovnog obrazovanja u 320 strukovnih škola. Mi nismo htjeli štrajkati u vrijeme zaključivanja ocjena i ispita državne mature, no izostanak socijalnog dijaloga je prevagnuo. Nije došlo do poziva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na dogovor. Zašto je više od 5000 članova dvaju sindikata u srednjim školama i dalje spremno ići u štrajk u najdelikatnijem trenutku? Jesu li to bezveznjaci kojima nije stalo do djece, koji su moralne nule i koje su sindikati zaslijepili? Naglasak je upravo na najavi frontalnog uvođenja reforme strukovnog obrazovanja u sve škole od jeseni. Mi smo protiv neozbiljne reforme, izjavio je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Za reformu je izjavio kako će stvarati fahidiote od djece.

- Reforma izgleda kao veliki eksperiment u kojem će sudjelovati i vaša djeca. Njoj bi trebala prethoditi evaluacija, analiza aktivnosti, no nje nema. Reforma je eksperimentalno krenula u devet škola, a nema evaluacije. Ne znamo kako će reforma rezultirati. Smanjena je satnica prvog stranog jezika i neki su predmeti prebačeni u module, rekao je Turalija.

Sindikati, podsjetimo, traže odgodu reforme, višu osnovicu, nove koeficijente i odustajanje od sustava ocjenjivanja zaposlenika u sustavima znanosti i obrazovanja.

Glavni tajnik Sindikata znanosti Matija Kroflin potvrdio je da će i sustav visokog obrazovanja biti u štrajku.