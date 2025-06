HITNO I VAŽNO! Nova akcija darivanja krvi zbog izvanredne situacije u splitskoj bolnici. Evo kada i gdje će se provoditi...

Zbog alarmantne nestašice krvi u Kliničkom bolničkom centru Split, organizirana je izvanredna akcija darivanja krvi koja će se održati u utorak, 1. srpnja 2025., u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. Akcija će se provoditi na lokaciji baze JSIP Split u Mravincima. Organizatori pozivaju sve redovite darivatelje, kao i one koji to žele postati, da se odazovu ovom pozivu i time pomognu spasiti ljudske živote.

"Daruj krv. Pokloni život. Postani heroj!"

"Zbog KRITIČNE NESTAŠICE KRVI u KBC Split, pozivamo sve darivatelje i one koji to mogu postati da se odazovu. Vaša pomoć je HITNO potrebna – jedna doza krvi može spasiti tri života", poručuju iz organizacije.

Akcija se provodi pod sloganom: "Daruj krv. Pokloni život. Postani heroj!", čime se dodatno želi potaknuti građane na sudjelovanje u ovoj humanitarnoj inicijativi.

U ovom trenutku, svaka doza krvi doslovno može značiti razliku između života i smrti. Organizatori apeliraju na solidarnost građana i podsjećaju da je darivanje krvi siguran i jednostavan postupak koji može imati neprocjenjiv utjecaj na nečiji život.