Hit video splitskog glumca: Zvijezda ‘Divljih pčela’ pokazala garderobu sa seta i nasmijala sve jednim komentarom

Splitski glumac Pere Eranović, kojeg kazališna publika pamti po predstavi „Priče iz Vukovara“, a gledatelji trenutačno prate kao Vicu u RTL-ovoj seriji „Divlje pčele“, ponovno je nasmijao svoje pratitelje na društvenim mrežama.

U „Divljim pčelama“ Eranović tumači Vicu Radonića, lik koji se ističe smirenošću, promišljenošću i sposobnošću da uvijek bude korak ispred drugih. Ipak, kako je ranije istaknuo, njegov privatni život znatno se razlikuje od televizijske uloge – uz glumu, najveći fokus mu je obitelj, s obzirom na to da je otac troje djece.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U duhovitom videu odlučio je „uskočiti“ u kostim svog televizijskog suparnika Milana Čavke, lika kojeg tumači Davor Pavić, i na šaljiv način prokomentirati što, kako kaže, ostaje u odijelu nakon što ga glumac skine.

Tom je prilikom pokazao i dio garderobe sa seta, otkrivši kako izgleda prostor prepun kostima koje koriste glumci popularne serije. Dok se pred kamerom namješta u prepoznatljivo Čavkino odijelo, kroz smijeh zaključuje kako u svakom kostimu, „nakon što glumac izađe iz njega, ostane – talent“.

Video je brzo izazvao reakcije pratitelja, koji su ga zasuli komentarima poput: „Vi i Čavka ste mi omiljeni!“, „Koliko te ne volim u seriji, toliko te volim ovako – odličan si!“, te „Morate ga doći gledati u kazalište!“.

View this post on Instagram A post shared by Pere Eranović (@pereeranovic)