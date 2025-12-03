HGSS pokrenuo potragu kod Vinišća: Traži se starija osoba

Na području Vinišća u tijeku je intenzivna potražna akcija za starijom osobom čiji nestanak je prijavljen danas. Hrvatska gorska služba spašavanja potvrdila je kako su njihove ekipe raspoređene na terenu te u koordinaciji s policijom pretražuju šire područje mjesta.

Iz HGSS-a apeliraju na sve građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku nestale osobe, odmah kontaktiraju najbližu policijsku postaju ili nazovu žurni broj 112.

Spašavatelji su objavili i plakat s fotografijom i osnovnim podacima nestale osobe kako bi je se lakše prepoznalo, a sve dodatne informacije nalaze se upravo na tom plakatu.

Potraga se nastavlja sve dok osoba ne bude pronađena.