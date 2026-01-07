HGSS otkrio niz intervencija na širem području sjeverne Dalmacije: Evakuacije, dostava lijekova i hrane te spašavanje psa

Sve detalje o nizu intervencija na širem području sjeverne Dalmacije objavio je HGSS, koji je izvijestio kako su njihovi spašavatelji u proteklom razdoblju sudjelovali u više akcija pomoći građanima, logističkoj potpori i evakuacijama zbog teških uvjeta na terenu i prometnicama.

Prema informacijama koje je iznio HGSS, u Muškovcima je provedena dostava lijekova i hrane za četiri radnika na vodocrpilištu Zrmanje. Pristup lokaciji bio je moguć isključivo pješice, bez mogućnosti korištenja quada ili terenskog vozila. U akciji su sudjelovali pripadnici HGSS Stanice Šibenik i HGSS Stanice Zadar. Tijekom povratka s terena, kako navodi HGSS, evakuirane su tri osobe i jedan pas, te su prebačeni na sigurniju lokaciju jer područje nisu mogli napustiti osobnim vozilom.

HGSS je izvijestio i o intervenciji na području Kruševa – Vrulje, gdje se vozilo HMS-a nije moglo probiti do lokacije ozlijeđene osobe. Na terenu su bili spašavatelji HGSS-a Zadar.

Na lokaciji Zidine – Jokići, iznad Obrovca, prema objavi HGSS-a, spašavatelji su prebacili osobu do vozila saniteta, koje se zbog uvjeta na cesti nije moglo probiti do mjesta događaja.

U Otriću je, kako je priopćio HGSS, provedena akcija spašavanja psa nakon pada u jamu, no pas nažalost nije preživio. U intervenciji su sudjelovali spašavatelji HGSS Stanice Šibenik.

Na kraju, HGSS navodi da je u Barić Dragi zbog crnog leda na cesti i bure evakuirana obitelj s dvoje djece, a angažirano je pet spašavatelja HGSS-a Zadar s dva vozila.

HGSS je ponovno upozorio na oprez pri kretanju i putovanju, posebno u područjima gdje vremenske prilike i stanje na cestama mogu postati izrazito opasni.