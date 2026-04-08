Helikopterom prevezen u bolnicu: Freza mu zahvatila noge, teško je ozlijeđen

Policijska uprava krapinsko-zagorska na svojim je stranicama izvijestila o nesretnom slučaju u kojem je teško ozlijeđen 76-godišnji muškarac.

U utorak, 7. travnja, oko 17:30 sati u mjestu Putkovec, 76-godišnji hrvatski državljanin zadobio je tjelesne ozljede prilikom obavljanja poljoprivrednih radova s motornim kultivatorom - potvrdili su za 24sata iz policije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odmah je podignut helikopter, nesretni muškarac je prebačen u bolnicu.

Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezen je u Klinički bolnički centar Dubrava, gdje su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede, navode iz policije.

Kako neslužbeno doznaje Zagorje. com, nesretni 76-godišnjak 'frezao' je motokultivatorom jednu oranicu, u trenutku kad se kretao natrag, pao je i noževi freze zahvatili su mu noge te mu ozlijedili obje potkoljenice, prenose 24sata.