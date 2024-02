HDZ ZATRAŽIO OSTAVKU RAVNATELJA PARK-ŠUME MARJAN: "Projektni zadatak donio je automehaničar bez kompetencija kojem je to netko napravio kako bi namjestio jednostavnu javnu nabavu"

Na konferenciji HDZ-a koja se održala jutros, predsjednik splitskog ogranka Tomislav Šuta iznio je niz informacija koje se tiču stanja u JU za upravljanje Park-šumom Marjan, a posljednjih su dana izašle u javnost.

"Stvar ne može biti jednostavnija i za sobom nosi kriminalne radnje. Ta stvar zaslužuje, a danas ju i tražimo - ostavku ravnatelja Park-šume Marjan, predsjednika upravnog vijeća koji to sve skupa nadzire i trebao bi imati pod kontrolom. Tražimo i ostavku Srđana Marinića, kao kvazi koordinatora i čovjeka koji paralelno upravlja Park-šumom Marjan. Također, pozivamo na odgovornost dogradonačelnika Bojana Ivoševića koji cijelo vrijeme koordinira i sudjeluje u radu sa Srđanom Marinićem", kazao je uvodno Šuta.

"Provodili su fiktivnu javnu nabavu na način da su izvođača Lipov gaj već uveli u posao, a ta sama javna nabava nije završila"

Razloga kojima su prekoračene ovlasti, prema HDZ-u ima više. Jedan od njih je i da je ravnatelj Park-šume Marjan Marko Pejnović samo formalno ravnatelj, a njegovu funkciju obnaša već spomenuti Marinić.

"Provodili su fiktivnu javnu nabavu na način da su izvođača Lipov gaj već uveli u posao, a ta sama javna nabava nije završila. Stvorile su se kriminalne radnje koje se trebaju prijaviti i u kojima gradonačelnik Ivica Puljak kao institucija koja predstavlja Grad Split treba pokazati da je dosljedan po pitanju poštivanja Zakona i svih njegovih rečenica koje su se ticale transparentnosti.

Sada je na potezu gradonačelnik da svojim autoritetom kroz Gradsko vijeće donese odluku i zatraži razrješenje svih ovih osoba za koje smatramo da se to treba dogoditi", kazao je Šuta.

Kako kažu, niz je stvari koje je zviždačica iznijela, a jedan je ključan dokaz da Marinić radi kriminalne radnje.

"Zamislite, to je gospodin koji je automehaničar i šalje mailove djelatnici Park-šume Marjan koja je u tom trenutku bila na godišnjem odmoru. Od nje je tražio da se projektni zadatak koji je on uputio kao osoba koja nema nikakvoga ovlaštenja unutar park šume Marjan, uvrsti i fiktivno provede nabava, a izvođač je već ušao u posao. To samo pokazuje da su skloni kriminalnim radnjama.

U svemu je sudjelovao i predstavnik društva Lipov gaj koji je poznat kao reketar koji je sudjelovao u rušenju javne nabave najznačajnijeg projekta RH, a to je Pelješki most.

Dakle, gradonačelnik i njegov ekipa povezali su se sa sumnjivim ljudima koji su itekako poznati i medijima i javnosti i na takav način doveo je Park-šumu Marjan u poziciju da se oduzimaju ovlasti od ljudi koji žele raditi po Zakonu.

Ako gradonačelnik ne povuče nikakve poteze do tematske sjednice na Gradskom vijeću, smatrat ćemo da ga ova cijela ekipa rži u šaci jer očito imaju neke informacije kojima se ne može oduprijeti i ne može smijeniti cijelu ekipu koja čini nečasne radnje", zaključio je Šuta.