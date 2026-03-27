HDZ Solin obilježio 36. obljetnicu osnivanja: Političari i branitelji zajedno na jubileju

Dan danas je u Domu kulture "Zvonimir" obilježena 36. obljetnica osnivanja HDZ-a u Solinu.

Brojne solinske i dalmatinske HDZ-ovce, hrvatske branitelje i utemeljitelje HDZ-a na samom početku pozdravio je predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Solin, Josip Marković, zahvalivši svim hrvatskim braniteljima i utemeljiteljima te naglasivši rad solinskog HDZ-a na dobrobit svih građana ovog kraljevskog grada.

Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević, u svom obraćanju istaknuo je brojne dosadašnje i buduće projekte.

Župan Blaženko Boban u svom pozdravnom govoru kazao je:

"Ovdje u Solinu, na Gospinu otoku, nalazi se nukleus stvaranja hrvatske države. Ove godine obilježavamo 50. obljetnicu velikog događaja iz 1976., kada smo se okupili ovdje u Solinu u čast kraljice Jelene i kralja Zvonimira."

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, Ante Mihanović, predstavljen je od voditeljice uz zahvale njemu i dosadašnjem predsjedniku ŽO te političkom tajniku stranke Anti Sanaderu za sve što su učinili u radu i uspjesima dalmatinskog HDZ-a.

Izaslanik predsjednika HDZ-a i Vlade RH, Andreja Plenkovića, ministar turizma i sporta Tonći Glavina rekao je:

"Imamo i imat ćemo značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu ovdje u Solinu. Prenosim vam pozdrave našeg predsjednika stranke i Vlade, Andreja Plenkovića. Jutros smo bili na sastanku svih ministara, a ova Vlada odgovorno vodi Hrvatsku u svim krizama i tako će nastaviti, za dobrobit svih naših građana."

Ovom skupu nazočili su brojni gosti i uzvanici: zamjenici župana Stipe Čogelja i Ante Šošić, potpredsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" i izaslanik županijskog predsjednika Zajednice Alena Gojak, Miljenko Modrić, predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" SDŽ, Dragan Maretić, potpredsjednik županijskog HDZ-a i načelnik općine Klis, Jakov Vetma, pročelnik za prosvjetu SDŽ Tomislav Đonlić, tajnik HDZ-a Split i potpredsjednik Gradskog vijeća Splita Marjan Čelan, predsjednik ŽO Mladeži HDZ-a Ivan Skelin, predsjednica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" grada Splita Katarina Šimundža Bešker u društvu potpredsjednice Milene Jurić, ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić, gradski vijećnik u GV Grada Splita Josip Gojak, brojni općinski načelnici, kao i domaćini: predsjednik Gradskog vijeća Solina prof. dr. Zdravko Perko, predsjednik Mladeži HDZ-a Solin Mario Meštrović i mnogi drugi.

Prije početka skupa izaslanstva su položila cvijeće pred spomenikom hrvatskim braniteljima na Gospinu otoku u Solinu.