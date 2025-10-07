Hana Huljić Grašo otkriva: Alba je tatina kopija, a Toni… iznenadit će vas!

Brojne poznate Hrvatice okupile su se na glamuroznoj proslavi petog rođendana brenda prirodne kozmetike u Splitu! Među njima je bila i Hana Huljić Grašo, koju na ovakvim događanjima ne viđamo često. Samozatajna glazbenica je ekskluzivno za In Magazin progovorila o majčinstvu.

''Shvatiš što je zapravo u životu važno, toliko se ne opterećujem nekim stvarima koje vidim da se ljudi opterećuju, nekako samo živim taj naš život i toliko sam ispunjena i jednostavno samo živim za našu sreću.''

Najveća potpora joj je suprug Petar Grašo, koji unatoč obiteljskim obvezama, nije smanjio koncertni tempo.

''Stvarno mu nije teško, on voli to što radi, ja ga podržavam koliko god želi da to radi i kad god može je kući, a kući je stvarno često, skoro stalno i kad je on tu, sve su kockice posložene i po pitanju djece. Odmah je nekako sve stabilnije.''

Rijedak susret s Hanom, koja trenutačno priprema dvije nove pjesme, iskoristili smo i za postaviti joj nekoliko blic pitanja. Zanimalo nas je kako se njezina trogodišnja kći Alba odnosi prema mlađem bratu Toniju?

''Voli ga, ali onda kad se malo zaboravi, onda ga malo previše stisne, tako da treba stalno paziti, ali vidim da će to biti ljubav za koju godinu.''

Bliži se prvi rođendan sina Tonija

Kako će izgledati proslava Tonijeva prvog rođendana, 31. listopada?

''Umorni smo od fešti, tako da uvijek sve u krugu najuže obitelji, a i najužih nas ima već i previše.''

Na koga više nalikuje Alba, a na koga Toni?

''Ona je više povukla na Petrovu stranu, a on je više na moju stranu obitelji karakterno.''

Koliko joj u svakodnevnom životu pomaže majka Vjekoslava?

''Puno, puno. Pita je baka u koga si zaljubljena, a Alba kaže: 'u baku'.''

A baka Zorica Kondža, koja je bila zadužena za glazbeni dio večeri, priželjkuje drugo unuče.

''Molim Boga svaki dan da moja Natali dobije brata ili sestru, da ne bude sama. Stari svit bi rekao 'jedno ka' i ni jedno'. Triba imat najmanje dvoje dice, normalno, tko može.''

Jedna od najvećih zafrkantica na našoj sceni obožava dobro društvo, a najbolji tulumi su, kaže, kod popularnog Jole.

''Kad jednom odem kod Jole doma, cijeli grad priča o tome, 'a šta je, bilo je lipo u Jole?' A u Jole je uvijek dobro i zabavno. Čovik ne ostane ni gladan ni žedan, a i ne naspava se, mogu vam reći.''