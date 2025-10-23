HAK: Mokri kolnici i magla, zastoji na ulazu u Split

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru magla smanjuje vidljivost. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Zastoji se povremeno javljaju na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
Kolone i zastoji zabilježeni su na sljedećim dionicama:
- A1 – nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće. Promet teče jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h.
- A6 Rijeka–Zagreb – između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, gdje je vozilo u kvaru. Vozi se jednom trakom uz ograničenje 60 km/h.
- A3 Bregana–Lipovac – između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Rugvica u smjeru Zagreba, kolona oko 1 km.
- A4 Goričan–Zagreb – između čvorova Popovec i Zagreb istok, u smjeru Zagreba, kolona oko 4 km.
- Istarski ipsilon – između čvora A7 i tunela Učka, u oba smjera.
- Jadranska magistrala (DC8) – u Murvici kod Zadra, te na prilazima Splitu i Dubrovniku.
- Državna cesta DC1 – između Krnjaka i Tušilovića.
Zbog radova zatvoreni su:
- na A3 Bregana–Lipovac, izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca,
- na A6 Rijeka–Zagreb, ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0