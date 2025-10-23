HAK: Mokri kolnici i magla, zastoji na ulazu u Split

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru magla smanjuje vidljivost. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zastoji se povremeno javljaju na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Kolone i zastoji zabilježeni su na sljedećim dionicama:

A1 – nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba, zbog prometne nesre će. Promet teče jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h.

A6 Rijeka –Zagreb – izme đu čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, gdje je vozilo u kvaru. Vozi se jednom trakom uz ograničenje 60 km/h.

A3 Bregana –Lipovac – izme đu naplatne postaje Zagreb istok i čvora Rugvica u smjeru Zagreba, kolona oko 1 km.

A4 Goričan –Zagreb – izme đu čvorova Popovec i Zagreb istok, u smjeru Zagreba, kolona oko 4 km.

Istarski ipsilon – izme đu čvora A7 i tunela Učka, u oba smjera.

Jadranska magistrala (DC8) – u Murvici kod Zadra, te na prilazima Splitu i Dubrovniku.

Dr žavna cesta DC1 – izme đu Krnjaka i Tušilovića .

Zbog radova zatvoreni su:

na A3 Bregana –Lipovac, izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca,

na A6 Rijeka –Zagreb, ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.