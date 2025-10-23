Close Menu

HAK: Mokri kolnici i magla, zastoji na ulazu u Split

Zastoji se povremeno javljaju na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotaru magla smanjuje vidljivost. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zastoji se povremeno javljaju na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kolone i zastoji zabilježeni su na sljedećim dionicama:

  • A1 – nakon naplatne postaje Demerje (na 0+450 km) u smjeru Zagreba, zbog prometne nesreće. Promet teče jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h.
  • A6 Rijeka–Zagreb – između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, gdje je vozilo u kvaru. Vozi se jednom trakom uz ograničenje 60 km/h.
  • A3 Bregana–Lipovac – između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Rugvica u smjeru Zagreba, kolona oko 1 km.
  • A4 Goričan–Zagreb – između čvorova Popovec i Zagreb istok, u smjeru Zagreba, kolona oko 4 km.
  • Istarski ipsilon – između čvora A7 i tunela Učka, u oba smjera.
  • Jadranska magistrala (DC8) – u Murvici kod Zadra, te na prilazima Splitu i Dubrovniku.
  • Državna cesta DC1 – između Krnjaka i Tušilovića.

Zbog radova zatvoreni su:

  • na A3 Bregana–Lipovac, izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca,
  • na A6 Rijeka–Zagreb, ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0