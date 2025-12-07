Hajdukovi navijači ogorčeni i prstom upiru u krivca za propuštenu pobjedu protiv Dinama

Dinamo i Hajduk remizirali su u subotnjem derbiju igranom na Maksimiru. Gosti iz Splita poveli su golom Šege, da bi Dinamo izjednačio u 12. minuti sudačke nadoknade preko Hoxhe.

Iako je Dinamo za nijansu bio bolji i opasniji, prvi su gol u 68.minuti zabili igrači Hajduka. I u tim trenucima djelovalo je kao da je Dinamo u 'knock downu' i da se neće stići oporaviti od primljenog gola, piše tportal.

No, onda je Torcida upalila baklje, na što je reagirao i trener Gonzalo Garcia, mašući rukama da to prestanu raditi.

Ta je pauza očito dobrodošla Kovačevićevim igračima da se oporave od šoka, i onda su u sudačkoj nadoknadi, kojoj je 'kumovala' i ta bakljada, stigli do izjednačenja.

Zbog toga je na društvenim mrežama veliki broj Hajdukovih navijača 'raspalio' po Torcidi, upirući prstom da su upravo oni krivci što se Hajduk u Split nije vratio s tri boda.

Prenosimo dio komentara objavljenih ispod FB profila Niko kao Hajduk.

Izgubili 2 boda zbog bakljade, opet. Tribate biti svjesni da ste sa tim pružili odmor protivničkim igračima koji su se zbog toga lipo organizirali. A našima je splasnia adrenalin i želja za drugin golon. Najžalosnije što to radite već dugo, dugo godina, a uopće to ne želite priznati. Da nije bakljade u takvin situacijama odavno bi bili prvaci.

Šta imaš prekidat utakmicu kad ih tada ajmo reć imaš.Naravno da će se oni vratit,a mi izgubimo zamah.

I 'zahvaliti' Torcidi na izgubljena 2 boda. Koliki su to debili to svijet nije vidio.

80. minuta, nema ih nigdi, držimo balun, niti nas ne napadaju, a onda im stiže pomoć i time out za doć sebi od bakljadura, koga briga za situaciju na terenu i interes Hajduka, najbitniji su 'navijački' protokoli.

Ja ovo ne mogu razumit nikako, vodimo i ides prikidat utakmicu, prikidas utakmicu kad je dinamo bija dezorjentiran, a Hajduk dobar ??? Nema se tu šta vadit na sudce !!! Tužno i žalosno !!! HŽV

Kad god Hajduk vodi vi samo prekidajte.......to je valjda ljubav prema klubu????? Umjesto pustiti pa kad završi 0:1 napraviti ludilo????? Ma pljujte kolkožzelita al dobro našem Hajduku ne želite!!!!!!

Ka da oni gledaju utakmicu... Jeb* se njima za Ajduka... Oni su jedino bitni sami sebi.. Opet prekid kad je Ajduk dobro sta na terenu i kad je preuzea igru i posjed... Taman da se Dinamo resetira i sabere i zabije nan gol na kraju... Bravo Torcida...