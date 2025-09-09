Hajdukov igrač preletio 36 tisuća kilometara zbog reprezentacije, ali nije dočekao debi

Anthony Kalik, vezni igrač Hajduka, proteklog je mjeseca prvi put dobio poziv u seniorsku reprezentaciju Australije za prijateljski dvomeč protiv Novog Zelanda, poznat kao “Soccer Ashes”. Ipak, na svoj debi će morati pričekati – u obje utakmice ostao je bez minutaže.

Kalik se našao na širem popisu od 25 igrača koji su konkurirali izborniku Tonyju Popoviću. Uz njega su među debitantima bili Nicolas Milanović, Noah Botic i Adrian Šegečić, a jedini koji je dobio priliku na terenu bio je Milanović.

Prvi susret Australija je odigrala 5. rujna u Canberri i slavila s minimalnih 1:0, no Kalik nije bio ni u zapisniku. Četiri dana kasnije, u Aucklandu, reprezentacija je ponovno upisala pobjedu (3:1), ali je Hajdukov veznjak ostao na klupi.

Iako je u reprezentaciji proveo gotovo dva tjedna i prešao impresivnih 36 tisuća kilometara zračne linije – od Splita do Canberre, potom do Aucklanda i nazad – povratak u Split donosi mu samo iskustvo okupljanja, ali ne i debitantski nastup.