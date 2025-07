HAJDUK – ZIRE 1-0: Hajduk vodi na punom Poljudu, Livaja asistirao Krovinoviću

Hajduk danas s početkom od 21 sat na Poljudu igra protiv azerbejdžanske Zire uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Rezultat na poluvremenu ide u korist Splićana, 1:0, odnosno 2:1 sveukupno, a pogodak je zabio Krovinović u 18. minuti susreta na asistenciju Livaje.

Prvi je susret odigran prošle srijede u Bakuu i završio je rezultatom 1:1. Domaća momčad u vodstvo je stigla pogotkom Konatea iz 31. minute, a za izjednačenje zabio je Kalik na asistenciju Hrgovića u 68. minuti utakmice.

Pobjednik dvoboja između Hajduka i Zire u sljedećoj fazi igrat će se pobjednikom iz dvoboja Dinamo Tirana - Atlétic Club d'Escaldes, a trenutačno vodi Dinamo Tirana 1:0, odnosno sveukupnim rezultatom 3:1.

Sudačka postava za utakmicu Hajduk - FC Zire stiže iz Italije. Glavni sudac je Luca Pairetto, pomagat će mu Giuseppe Perrotti i Khaled Bahri, a četvrti sudac je Paride Tremolada.

Prilikom službene prozivke igrača, svi su igrači zaradili velike ovacije, kao i trener Garcia. Mlačić je krenuo od prve minute i upisao debi, a Torcida je i prije samog početka utakmice krenula s navijanjem stvorivši pravu atmosferu koju mnogi klubovi neće ili nisu ni približno osjetili.

U 2. je minuti Zira imala korner, izveo je Aliyev, no obranili su se Splićani. Isti se scenarij zbio i tri minute kasnije, Šarlija je glavom blokirao ubačaj, ponovno je ubacio Aliyev. Nakon odbijanca Djibrila je pokušao dalekometnim udarcem iz daljine, nije bio precizan. U 8. je minuti Batibie atraktivno pokušao škaricama, ali nije zahvatio loptu, a nakon udarca Aliyeva, lopta je završila u korneru iz kojeg se nije razvilo ništa opasno po Ivušićev gol. S druge je strane Krovinović izborio slobodni udarac, izveo ga je Hrgović, no lopta nakon ubačaja nije pronašla put do gola. U 13. je minuti Kalik izborio slobodni udarac, izveo ga je Krovinović, ali pogodio je živi zid.

U 17. je minuti Pajaziti požutio. Minutu kasnije Hrgović je istrčao po lijevoj strani i ubacio, ali nitko nije ispratio. U 19. minuti Hajduk dolazi u vodstvo: Hrgović je po drugi put prošao po lijevoj strani, dodao Livaji koji je ispratio zamisao i oštro i prizemno poslao loptu na rub peterca, a Krovinović je mirno pospremio loptu u mrežu za delirij Poljuda, 1:0. U 23. je minuti Livaja pokušao lobati Silvu, no on mu je obranio i odbio u korner koji je izveo Hrgović, a lopta je na kraju akcije završila u gol-autu. Dvije minute zatim Kalik i Silva sudarili su se nakon što je Livaja poslao krasnu loptu prema veznjaku Hajduka, ali obojica su se pridignula i nastavila s igrom. U 27. je minuti požutio Giuma, a Gomis je ostao ležati nakon što je pao s Kalikovih leđa. Držao se za rame, intervenirala je liječnička služba, a on se nakon ukazane pomoći pridigao i nastavio s igrom.

U 36. je minuti zagužvalo nekoliko puta ispred gola Zire, no gosti su se uspjeli obraniti, Hajduk je imao nekoliko prilika koje se nisu uspjele realizirati. U 43. je minuti ubacio Livaja, a domaćini su odbili u korner. Izvođač je bio Kalik koji je kratko odigrao za Krovinovića, potonji je poslao loptu na drugu stranu, a nakon flipera Livaja je maestralno poslao loptu na desnu stranu, Mlačić spustio prsima, ali obranili su se gosti i krenuli u kontru. Srećom, Karačić je pravovremeno izbio loptu ispred Batibie.

U drugoj minuti dvominutne sudačke nadoknade nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo rezultatom 1:0.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Brajković, Livaja, Skoko

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Žaper, Sigur, Šego, Melnjak, Pukštas, Bamba, Durdov, Hodak, Benrahou

ZIRE: Silva - Aliyev, Acka, Ruan, Djibrila - Guima, Ibrahimli, Gomis - Rovlan Muradov, Batibie, Martins Júnior

Klupa: A. Bayramov, Hashimov, Volkov, Papunashvili, Alicanov, F. Bayramov, H. Hayiyev, Nuriyev, Ramiz Muradov, Y. Hajiyev, Bogomolski