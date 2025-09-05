Hajduk zaključio veliki posao: Potpisao još jedan Španjolac

Polivalentni Španjolac Iker Almena prošao je liječnički pregled i potpisao za Hajduk. Dolazi iz saudijskog prvoligaša Al Qadsiaha na posudbu do kraja sezone.

"HNK Hajduk i saudijski prvoligaš Al Qadsiah postigli su dogovor o posudbi 21-godišnjeg krilnog napadača Ikera koji će za Bijele igrati do kraja aktualne sezone. Iker će odmah priključiti treninzima prve momčadi, a u Hajduku će nositi dres s brojem 30", poručili su iz HNK Hajduk.

Almena je rođen 4. svibnja 2004. godine u L'Hospitalet de Llobregat u Španjolskoj, a prve nogometne vještine brusio je kroz lokalne nogometne akademije da bi 2011. prešao u Barceloninu La Masiju, gdje se zadržao do 2017. godine. Nogometni put ga je kasnije odveo prema Gironi.

Prve seniorske minute upisao je za matični Can Vidalet, zatim je igrao za Gironu B, tri nastupa upisao je za prvu momčad Girone do prelaska u Al Qadsiah u Saudijsku Arabiju. U prošloj sezoni 22 utakmice te je pri tom upisao jednu asistenciju.