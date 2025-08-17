HAJDUK – SLAVEN BELUPO 2-0: Pukštas udvostručio vodstvo Hajduka

Hajduk danas od 21 sat igra utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je na poluvremenu 0:0. Torcida je do 19. minute bacala topovske udare u gotovo pravilnim intervalima i nije navijala, a od 21. su do 40. minute poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“, a onda su promijenili tekst u „Igrajte, pi*kice!“ do kraja poluvremena, a tim su riječima ispraćeni u svlačionicu.

U 48. je minuti Pukštas pao nakon duela s T. Božićem koji je kopačkom igrao na nogu mladog veznjaka. Erceg je odmah pokazao na bijelu točku, a nakon dvije minute otišao je pogledati snimku i poništio je penal.

U 58. je minuti Jagušić pao nakon uklizavanja Karačića koji je izbio loptu. Intervenirala je liječnička ekipa, Erceg je otišao provjeriti kazneni udarac i poništio je svoju odluku, a Jagušić je zvižducima ispraćen izvan granica igrališta.

u 66. minuti kod od Hajduka izlaze Benrahou, Rebić i Pajaziti, a ulaze Livaja, Krovinović i Šego.

U 69. minuti Poljud je eksplodirao: Bamba je obavio cijeli posao prešavši gotovo tri četvrtine terena, dodao je Šegi koji je pucao s lijeve strane, obranio je Hadžikić, a na odbijancu je bio Bamba koji je glavom pospremio loptu u mrežu za vodstvo Splićana od 1:0.

U 78. je minuti uslijedio isti razlog za veselje na Poljudu: nakon ubačaja iz Melnjakova slobodna udarca Pukštas je glavom skrenuo loptu u mrežu za udvostručenje vodstva od 2:0.