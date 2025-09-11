Hajduk saznao potencijalnog protivnika u Kupu

U šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa viđeno je i jedno veliko iznenađenje – iz daljnjeg natjecanja ispao je prvoligaš!

Na stadionu u Borovu naselju sastali su se Vukovar 1991 i Cibalia. Nakon ravnopravnog prvog poluvremena bez pogodaka, gosti iz Vinkovaca poveli su u 61. minuti. Slobodni udarac izveo je Pervan, a Sopić glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo Cibalije.

Domaćin je do kraja utakmice pokušavao stići do izjednačenja, no gosti su se uspješno obranili i izborili prolazak u osminu finala. Tamo ih čeka potencijalno atraktivan dvoboj protiv Hajduka, pod uvjetom da Splićani izbore prolaz kod Koprivnice. U slučaju takvog raspleta, Vinkovce bi sigurno čekala prava nogometna fešta pred punim tribinama i odličnom atmosferom.

Dinamo je rutinski odradio svoj dvoboj, uvjerljivo svladavši Dinamo Predavec rezultatom 6:0, a u idućem kolu čeka ih gostovanje kod Karlovca 1919.

Preostali prvoligaši – Hajduk, Rijeka, Osijek, Istra i Slaven Belupo – svoje utakmice tek trebaju odigrati.

Rezultati šesnaestine finala Hrvatskog kupa:

Solin – Rudeš 1:2

Gaj Mače – Varaždin 1:7

Karlovac 1919 – Belišće 5:0

Dinamo Predavac – Dinamo Zagreb 0:6

Libertas – Gorica 1:3

Varteks – Šibenik 4:1

Dugo Selo – Lokomotiva 0:3

Kurilovec – Oriolik 5:0

Slavonija Požega – BSK Bijelo Brdo 0:2

Radnik Križevci – Mladost Ždralovi 0:1

Vukovar 1991 – Cibalia 0:1

Neretva – Istra 1961 (16. rujna)

Graničar Kotoriba – Slaven Belupo (17. rujna)

Maksimir – Rijeka (17. rujna)

Uljanik – Osijek (24. rujna)

Koprivnica – Hajduk (24. rujna)