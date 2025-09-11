Hajduk saznao potencijalnog protivnika u Kupu

U šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa viđeno je i jedno veliko iznenađenje – iz daljnjeg natjecanja ispao je prvoligaš!
Na stadionu u Borovu naselju sastali su se Vukovar 1991 i Cibalia. Nakon ravnopravnog prvog poluvremena bez pogodaka, gosti iz Vinkovaca poveli su u 61. minuti. Slobodni udarac izveo je Pervan, a Sopić glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo Cibalije.
Domaćin je do kraja utakmice pokušavao stići do izjednačenja, no gosti su se uspješno obranili i izborili prolazak u osminu finala. Tamo ih čeka potencijalno atraktivan dvoboj protiv Hajduka, pod uvjetom da Splićani izbore prolaz kod Koprivnice. U slučaju takvog raspleta, Vinkovce bi sigurno čekala prava nogometna fešta pred punim tribinama i odličnom atmosferom.
Dinamo je rutinski odradio svoj dvoboj, uvjerljivo svladavši Dinamo Predavec rezultatom 6:0, a u idućem kolu čeka ih gostovanje kod Karlovca 1919.
Preostali prvoligaši – Hajduk, Rijeka, Osijek, Istra i Slaven Belupo – svoje utakmice tek trebaju odigrati.
Rezultati šesnaestine finala Hrvatskog kupa:
- Solin – Rudeš 1:2
- Gaj Mače – Varaždin 1:7
- Karlovac 1919 – Belišće 5:0
- Dinamo Predavac – Dinamo Zagreb 0:6
- Libertas – Gorica 1:3
- Varteks – Šibenik 4:1
- Dugo Selo – Lokomotiva 0:3
- Kurilovec – Oriolik 5:0
- Slavonija Požega – BSK Bijelo Brdo 0:2
- Radnik Križevci – Mladost Ždralovi 0:1
- Vukovar 1991 – Cibalia 0:1
- Neretva – Istra 1961 (16. rujna)
- Graničar Kotoriba – Slaven Belupo (17. rujna)
- Maksimir – Rijeka (17. rujna)
- Uljanik – Osijek (24. rujna)
- Koprivnica – Hajduk (24. rujna)