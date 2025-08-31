HAJDUK – RIJEKA 1-1: Rijeka povela, Pukštas poravnao rezultat

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je 1:1 na poluvremenu, zabio je Menalo u 21. minuti, a potom je u 42. minuti mrežu Rijeke zatresao Pukštas.

Bijeli imaju stopostotan učinak u prva četiri prvenstvena kola nakon što su na Poljudu pobijedili Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo te Osijek u gostima i nalaze se na drugom mjestu iza vodećeg Dinama koji ima bolju gol razliku.

Rijeka trenutačno zauzima šestu poziciju prvenstvene tablice s četiri osvojena boda, odnosno jednom pobjedom, remijem i dva poraza u četiri utakmice. U posljednjem prvenstvenom susretu momčad trenera Radomira Đalovića upisala je poraz od Varaždina na domaćem terenu.

Riječka momčad uoči dvoboja s Hajdukom odigrala je u četvrtak i uzvratnu utakmicu play-offa za Europsku ligu u kojoj su poraženi od grčkog PAOK-a.

Trener Garcia u utakmici s Rijekom sigurno neće moći računati na ozlijeđeni trio - Rebića, Šarliju i Skelina.

Posljednji put Hajduk i Rijeka igrali su krajem prošle sezone na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:1.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Ivan Janić iz Iloka, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

Jadranski derbi krenuo je uz žustru atmosferu na tribinama. Bamba je u 3. minuti nakon Pukštasova dodavanja ušao u riječki šesnaesterac, ali izostao je dobar ubačaj. Minutu kasnije Oreč je nagazio Šegu, a Bel upozorio Garciju na njegove reakcije. U 7. je minuti Devetak ubacio, no bilo je previsoko za Fruka. U desetoj je minuti ubacio Hrgović, ali nije bilo nikoga od suigrača na skoku. Potom je Šego ubacio, a Radeljić skrenuo u korner. Pokušali su domaćini zaprijetiti, a na kraju je Šegin udarac prošao pored vratnice. U 14. je minuti Dantas silovito uletio u Bambu, prekršaj je sviran sa zadrškom.

U 16. je minuti Hajduk imao obećavajuću akciju: nakon dodavanja i prebacivanja, Pajaziti je zatresao vratnicu. Bamba je potom izišao promijeniti dres jer mu je nakon sraza s Dantasom prokrvario nos. Dvije je minute potom Menalo je dobio žuti karton za simulaciju jer je zapeo preko Karačićeve noge i napravio kolut. U 21. je minuti Rijeka povela: Oreč je ubacio na pet metara, a Menalo je pobjegao Karačiću i poslao loptu u mrežu nakon što se odbila o Ivušićevu ruku za 0:1. Tri minute potom ubacio je Hrgović, a Zlomislić je ostao ležati nakon što je Bamba pao na njega. Rijekinu se vrataru ukazivala liječnička pomoć, nastavio je s igrom nakon kratke intervencije liječnika.

U 30. je minuti nakon gužve u Hajdukovu kaznenom prostoru pucao Menalo, Ivušić je obranio. Tri minute potom Bamba je pokušao ubaciti, obranila se Rijeka. U 35. je minuti požutio Butić nakon prekršaja nad Hrgovićem. Minutu potom Pukštas je izbio ispred Jankovića, a Bel je nakon pada potonjeg sudio prekršaj nad njim. U 39. je minuti požutio Dantas, a minutu nakon i trener Đalović nakon razgovora sa sucem Belom, a novu rundu žutih kartona sudac je pokazao Hajdukovoj i Riječkoj klupi. U 42. je minuti Hajduk poravnao rezultat: Šego je ubacio s lijeve strane, a Pukštas je prošao u sredinu i podmetnuo nogu između dvojice igrača Rijeke za 1:1.

U prvoj je minuti petominutne sudačke nadoknade Janković pucao preko gola. U trećoj je minuti ubacio Raçi, obranili su se gosti. Potom je ubacio Šego, Pukštas nije uspio doći do te lopte. Pokušao je u trećoj minuti Bamba, Radeljić je zaustavio glavom i ostao ležati. Minutu potom pokušao je Pajaziti, udarac je bio obećavajući, no prošlo je pored gola. U posljednjoj je minuti Krovinović ubacio iz slobodnog udarca, ali Riječani su odbili. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena, a Torcida i cijeli stadion skandirali su: „'Oćemo pobjedu!“

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Raçi, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Livaja, Šego

Klupa: Silić, Pocrnjić, Edgar, Diallo, Hugo, Kalik, Sigur, Melnjak, Brajković, Durdov, Skoko, Hodak

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Petrovič - Menalo, Janković, Butić - Fruk

Klupa: Todorović, Kitin, Čop, Rukavina, Gojak, Adu-Adjei, Ilinković, Lasickas, Thaqi, Bogojević, Husić, Jurić