Hajduk primio gol u 92. minuti i izgubio od LASK-a

Hajduk je poveo već u trećoj minuti dvoboja nakon što je Marko Livaja zabio na asistenciju Michelea Šege. Vodstvo je trajalo svega pet minuta jer je Samuel Adeniran u osmoj pobjegao Branimiru Mlačiću i poentirao pokraj Ivice Ivušića. Rezultat se nije mijenjao sve do 92. minute, kada je Adeniran zabio drugi gol na susretu poslije centaršuta Valona Berishe iz kornera.

Furiozan početak utakmice

Utakmica je počela uzbudljivo i otvoreno, a Hajduk je iskoristio prvu pravu priliku. Već u trećoj minuti Marko Livaja zatresao je mrežu LASK-a. Šego je probio po lijevom krilu i precizno uposlio Livaju, koji iz prve matira domaćeg vratara za vodstvo Splićana.

Nakon početnog šoka, austrijska momčad je uspostavila ravnotežu u posjedu i krenula po izjednačenje. To se dogodilo već u osmoj minuti, kada je Adeniran iskoristio prostor iza obrane Hajduka te je zabio za 1:1.

Filip Krovinović je u 14. minuti glavom zabio, no gol je poništen jer je Šego bio u zaleđu u začetku akcije. LASK je do vodstva mogao stići u 31. minuti, kada centaršut Adenirana s lijevog krila Hrgović nije uspio ispucati na pravi način, no usamljeni Ismaila Cheick Coulibaly nije uspio pogoditi s 13-14 metara od gola Ivušića.

Hajduk je imao zicer za vodstvo u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Krovinović je ubacio iz slobodnog udarca, Livaja je glavom prebacio za usamljenog Roka Brajkovića, ali on sa svega pet metara uspijeva napucati loptu preko gola.

Austrijanci zabili u samoj završnici

LASK je bolje otvorio drugi dio susreta, a Hrgović je bio junak Bijelih u 53. minuti tako što je klizeći izblokirao udarac Krystofa Daneka u polukontri. Četiri minute kasnije je Christoph Lang zabio, ali i taj gol je poništen zbog zaleđa.

Marko Capan je u 66. minuti snažno odapeo s ruba šesnaesterca, no golman domaćih je bio spreman na to. U nastavku akcije pokušao je Noa Skoko, ali i to je golman LASK-a lakoćom ukrotio.

Hajduk je najbolju priliku za novo vodstvo propustio u 83. minuti. Golman Lukas Jungwirth dodao je loptu u noge Anthonyju Kaliku, koji je odmah uposlio Livaju. Kapetan Hajduka se spetljao, ali lopta je stigla do Abdoulieja Bambe, koji je pokušao zaobići zadnjeg braniča. Pri tom pokušaju je pao, a sudac se nije oglasio.

LASK je do pobjede došao u 92. minuti, kada je Adeniran drugi put na susretu zabio gol. Berisha je precizno ubacio iz kornera, a Amerikanac glavom poentirao za pobjedu, piše Index.