Hajduk - Posušje 3:3: Tri gola u završnici spasila Bijele poraza u trening susretu

Nogometaši Hajduka odigrali su 3:3 protiv Posušja u zatvorenoj trening utakmici održanoj u četvrtak popodne na Poljudu. Susret je protekao bez gledatelja, a sudio ga je Renato Lacić iz Splita.

Trener Garcia u ovom ogledu nije mogao računati na čak 14 prvotimaca zbog reprezentativnih obveza i ozljeda. Priliku su dobili mlađi igrači, dok su nova pojačanja Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez upisala prve neslužbene minute u bijelom dresu.

Gosti iz Posušja već su u ranoj fazi utakmice stigli do uvjerljivog vodstva. Pogađali su Pavlek (11’), Čuić (19’) i Kreković (21’) za 0:3.

No, Hajduk se u završnici uspio vratiti. Šego je u 73. minuti smanjio na 1:3, Bralić je u 79. pogodio za 2:3, a konačnih 3:3 postavio je Skoko u 86. minuti.

Za Hajduk su nastupili: Pocrnjić (od 83. Pavičić Ivelja), Hodak, Gonzalez, Diallo (od 85. Sablić), Melnjak, Guillamon, Jurak, Skoko, Lončar, Šego, Ugwuodo. U 75. minuti ušli su: Pukštas, Krovinović, Anthony, Gabrić, Jenjić, Bokan, Bralić i Pranić.

Posušje je počelo u sastavu: Denkovski, Braun, Radović, Kreković, Pavlek, Čuić, Mištrafović, Hanuljak, Rozić, Živković, Posinković, a igrali su još Katić, Andačić, Raužan, Čuljak, Čamber, Širić, Ćurdo, Begić, Sobczyk i Kukavica.