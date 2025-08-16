Hajduk nakon europskog debakla želi igrača Dinama?

Nakon novog europskog debakla Hajduk se okreće obavezama u domaćem prvenstvu, već u nedjelju igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu, a Gonzalo Garcia će morati mijenjati jer je 120 minuta drame u Tirani ispraznilo momčad, fizički i psihički.

Usprkos ranom ispadanju iz Europe, Hajduk i dalje traži pojačanja za momčad, a čini se da su zagrizli za veznjaka Karambu Gassamu (20) koji igra za Dinamo City.

Africa foot piše da Interes splitskog kluba nije od jučer, dapače oni ga prate već nekoliko mjeseci, a njegove odlične igre u europskom dvomeču samo su pojačale interes Bijelih da ga dovedu u svoje redove.

Gassami se navodno ne žuri, potpuno je fokusiran na dvomeč protiv Jagiellonie u play-offu, a u slučaju da Dinamo izbaci poljskog predstavnika i izbori plasman u Konferencijsku ligu spreman je ostati još godinu dana u Tirani.

Bila bi to ogromna senzacija, Jagiellonia je veliki favorit, ali iznenađenja su itekako moguća. To su na svojoj koži najbolje osjetili Splićani...

Dodajmo da Gassama prema Transfermarktu vrijedi 275 tisuća eura, prenosi Gol.hr.