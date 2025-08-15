Hajduk je ispadanjem od Dinamo Cityja ostao bez nekoliko milijuna eura

Hajduk je okončao nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Iako je iz Splita u Albaniju stigao s prednošću 2:1, Dinamo City je slavio 3:1 i s ukupnih 4:3 izborio mjesto u doigravanju Konferencijske lige. Nakon Dinama i Rijeke postojala je mogućnost da Hrvatska dobije trećeg predstavnika u skupinama, no do toga neće doći.

Europska kampanja Splićana završila je ranije od očekivanja. Osim sportskog ishoda, slijedi i manji financijski učinak. Za ispadanje u trećem pretkolu pripada im 725 tisuća eura, ali taj iznos neće u potpunosti ući u klupsku blagajnu. UEFA će odbiti 300 tisuća eura zbog kršenja financijskog fair playa, pa je stvarni prihod 425 tisuća eura.

U slučaju prolaska u doigravanje minimalna zarada bi iznosila 925 tisuća eura, a suparnik bi bila Jagiellonia iz Poljske. Plasman u skupine donio bi 3.17 milijuna eura bez premija za rezultate. Pobjeda u skupini vrijedi 400 tisuća eura, a neodlučeno 133 tisuće eura. Ukratko, Hajduk je ispadanjem u Tirani ostao bez mogućnosti dodatne zarade od preko 4 milijuna eura, piše Index.