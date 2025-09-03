Hajduk i Benrahou dogovorili sporazumi raskid ugovora

HNK Hajduk i Yassine Benrahou dogovorili su sporazumni raskid ugovora te 26-godišnji veznjak od danas više nije igrač Hajduka.

Yassine je na Poljud stigao u siječnju 2023. godine iz francuskog Nimesa te je od tada za Hajduk odigra 66 službenih utakmica u kojima je zabio 14 golova te upisao 15 asistencija za svoje suigrače.

Drugi dio prošle sezone Benrahou je proveo na posudbi u francuskom Caenu, a na povratku se priključio priprema Hajdukove momčadi. Na početku ove sezone odigrao je ukupno 4 utakmice u kojima je postigao dva gola uz jednu asistenciju. Posljednji put za Bijele je nastupio u 2:0 pobjedi protiv Osijeka na Opus Areni.

Yassinu zahvaljujemo na svemu što je dao za Hajduk te mu želimo puno sreće i uspjeha u nastavku nogometne karijere, poručili su iz kluba.