Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

HNK Hajduk Split usmjerio je pažnju na jednog od najistaknutijih mladih talenata albanskog prvenstva, veznjaka Dinamo Cityja Karambu Gassamu, piše Footy-Africa iz izvora bliskih situaciji.

Riječ je o 20-godišnjem veznjaku koji je odigrao ključnu ulogu u eliminaciji Splićana iz kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu prošlog četvrtka.

Interes splitskog kluba nije nov – Hajduk već nekoliko mjeseci prati Gassamu – ali njegova potraga dodatno je dobila na intenzitetu nakon sjajne predstave u nedavnom europskom dvoboju. Gambijski veznjak bio je jedan od ključnih igrača u ukupnoj pobjedi Dinamo Cityja 2:1, pokazavši mirnoću, viziju i radnu etiku u sredini terena, što su pohvalili i treneri i analitičarim, piše Footy Africa.

Gassamina vrijednost kontinuirano raste otkako je stigao u Dinamo City, a prošle sezone učvrstio je status jednog od stožernih igrača momčadi. Započeo je 23 od 33 utakmice i skupio 1.995 minuta na terenu u svim natjecanjima. Njegova dosljednost i zrelost privukle su pažnju skauta diljem Europe, a s trenutnom tržišnom vrijednošću od 260.000 eura predstavlja relativno pristupačnu, ali i vrlo perspektivnu opciju za klub poput Hajduka.

Unatoč snažnom interesu, izvori bliski igraču za Footy-Africa ističu da Gassama ne žuri s odlaskom. Potpuno je fokusiran na to da Dinamo City izbori skupine UEFA Konferencijske lige. Uspješna kvalifikacijska kampanja mogla bi utjecati na njegovu odluku da ostane u Albaniji barem još jednu sezonu, gdje bi stekao dodatno iskustvo na kontinentalnoj sceni, piše Footy Africa.

Za Hajduk Split, dolazak igrača poput Gassame značajno bi ojačao vezni red, donoseći mladost, energiju i europsko iskustvo u kadar. Pregovori bi se trebali nastaviti u narednim danima, dok oba kluba važu svoje mogućnosti kako prijelazni rok odmiče.

Za sada, Gassamina budućnost ostaje otvorena – no bilo u Albaniji ili Hrvatskoj, jasno je da je mladi veznjak na pragu sezone proboja.