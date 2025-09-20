HAJDUK – DINAMO 0-1: Vodstvo Dinama na poluvremenu, Bamba bio blizu gola

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17 sati igraju protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a rezultat je na poluvremenu 0:1 u korist Dinama od 44. minute kada je mrežu zatresao Hoxha.

Najveći derbi hrvatskog nogometa Hajduk i Dinamo dočekuju poravnati na vrhu tablice, s 13 bodova, s tim da zagrebačka momčad drži prvo mjesto zbog bolje gol razlike.

Obje su momčad doživjele neuspjeh u prošlom kolu: Hajduk je s 2:0 na poražen na gostovanju kod Varaždina, a Dinamo je s 2:1 izgubio od Gorice na domaćem terenu.

Dinamov trener Mario Kovačević zbog kartona sigurno ne može računati na Stojkovića i Soldu.

Posljednji put Hajduk i Dinamo susreli su se početkom svibnja na Poljudu, a tada su gosti slavili s 3:1.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

Uoči samog početka susreta Torcida je preko Sjevera razvila koreografiju: dva navijača Hajduka i njihove tenisice okrenute prema terenu. Sve je postalo puno jasnije kada su izmijenili dio koreografije: na tribini je osvanuo natpis „GAZI“, a na ogradi „PURGERE“.

Derbi je započeo ozljedom Gode u trećoj minuti nakon prekršaja Šarlije. Intervenirala je liječnička ekipa Dinama, a potom se on pridigao i nastavio s utakmicom. U petoj je minuti pokušao Šego iz daljine, Nevistić nije imao veći zadatak. Minutu je potom Ljubičić ubacio za natrčalog Valinčića, no udarac nije išao u okvir gola. U devetoj je minuti pokušao Goda, ali nije bio precizan. U 14. je minuti Hoxha pao nakon duela sa Sigurom, gosti su tražili penal, a sudac Erceg pokazao je da se igra nastavlja.

U 15. je minuti Krovinović pokušao iz daljine, Nevistić je uspio ukrotiti taj udarac. Tri je minute kasnije Bamba ubacio, a Pukštas pokušao glavom, prošlo je pored gola. U 23. je minuti ubacio Šego do Bambe, on se nećkao i potom poslao loptu prema Pajazitiju koji se okliznuo, a Dinamo nije uspio zaprijetiti iz napada koji je odmah povukao. Pet je minuta potom Ivušić Beljin udarac skrenuo u korner nakon kojeg je Ljubičić ostao ležati, ali pridigao se, igrači su se u međuvremenu osvježili.

U 31. je minuti, nakon fauliranja Livaje koje nije dosuđeno, Bamba dobio loptu i ubacio za Krovinovića čiji je udarac otišao preko gola. Dvije je minute kasnije Bamba zadržavao loptu i umrtvio napad. U 35. je minuti Bamba dobio loptu, prevario Nevistića, no nije je dovoljno jako uspio poslati prema golu, Valinčić je stigao. Dvije je minute kasnije Šego ubacio, Livaja pucao glavom, a Nevistić je bio spreman.

U 42. je minuti Šego pokušao nešto između ubačaja i udarca, no otišlo je u ruke Nevistića. U 44. je minuti Dinamo poveo: Hoxha se sjurio prema kaznenom prostoru, nitko ga nije pretjerano omeo, a on je potom poslao loptu u mrežu za 0:1.

U drugoj minuti dvominutne sudačke nadoknade jedini je vrijedan spomena žuti karton Lisici nakon prekršaja nad Gonzálezom.

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, González, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Silić, Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Raçi, Melnjak, Mlačić, Brajković, Karačić, Almena, Durdov

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Domínguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

Klupa: Filipović, Živković, Bennacer, Villar, Vidović, Galešić, Kulenović, Mudražija, Perez, Mandume, Theophile Catherine, Bakrar

Standings provided by Sofascore