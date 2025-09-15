Hajduk čestitao Hrvoju Malešu

Na izbornoj skupštini Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske održanoj danas u kino dvorani na Poljudu, za predsjednika je jednoglasno izabran kandidat HNK Hajduk, Hrvoje Maleš.

- Hvala svima još jednom na jednoglasnoj podršci. U moj tim dobrodošli su oni koji svojim radom, idejama i angažmanom žele doprinijeti unaprjeđenju nogometa u Dalmaciji. Fokus će nam biti na infrastrukturi, zamjeni umjetne trave s ekološkim granulatom, podizanju kvalitete futsala u Dalmaciji i radu sa sucima. Želim da naš savez bude primjer drugima u državi i nadam se da ćemo to i uspjeti, kazao je Hrvoje Maleš.

"Gospodinu Malešu još jednom čestitamo i želimo mu svu sreću u daljnjem radu", poručili su iz Hajduka.