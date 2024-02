HAJDAŠ DONČIĆ O PORUKAMA TURUDIĆA I JOSIPE RIMAC: "To je neprimjereno ponašanje suca i osobe koja je bila okrivljena za ozbiljna kaznena djela"

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i saborski zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je za N1 poruke koje su razmjenjivali kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i bivša saborska zastupnica HDZ-a i optuženica USKOK-a Josipa Rimac, sada Pleslić.

“Prvo su mi izgledale kao da su na nekom jeftinom erotskom sajtu. Kad pogledate širu sliku, vidite da je to neprimjereno ponašanje suca i osobe koja je bila okrivljena za ozbiljna kaznena djela u Hrvatskoj”, poručio je Hajdaš Dončić.

Hajdaš Dončić smatra kako premijer Andrej Plenković sada ima dvije opcije što se tiče Turudićeve kandidature za glavnog državnog odvjetnika.

“On neće sigurno odustati. Dvije su opcije: Da Turudić odustane sam ili da Plenković inzistira i dalje na tome. Ali mislim da onda Plenković, prije svega, ne razumije da je došlo do globalnog zatopljenja i u principu snijeg više ne može sakriti određene tragove – kriminalnih aktivnosti. Jer ako on i dalje inzistira na Turudiću onda on želi imati osobu koja je potkupljiva, koju može ucjenjivati, da mu rješava za dečke neke probleme.”

“On može sve jer se umislio da je Lui XIV. Za nas bi bilo dobro da inzistira, da građani konačno vide s čim imaju posla, a to je jedan korumpirani HDZ”, dodaje.

Hajdaš Dončić ističe kako Odbor ne može povući poteze koji bi utjecali na izbor Turudića, piše N1.

“To može samo parlamentarna većina, a ako njima nije jasno da taj čovjek ne može biti glavni državni odvjetnik onda ih ja ne razumijem.”

Objava ovakvih poruka je uvijek od javnog interesa, smatra Hajdaš Dončić.