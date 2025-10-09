Gvardiol: "Bit će u budućnosti ovakvih utakmica, moramo biti zadovoljni"

Kao i uvijek siguran i pouzdan bio je Joško Gvardiol na utakmici protiv Češke u Pragu. Bio je dio obrane koja je sačuvala mrežu, a odradio je dobar posao i u napadu.

Nakon utakmice je prokomentirao susret u kojem smo mogli dobiti više, ali glavni cilj je ostvaren.

"Mislim da možemo biti zadovoljni. Igrom ne baš toliko, ali rezultatom da. Iako nije bilo onako uvjerljivo kako želimo, naravno da ćemo i u budućnosti imati ovakvih utakmica", rekao je Joško, nastavivši:

"Moramo prihvatiti da neće uvijek sve biti kako želimo. Danas smo dali maksimum i zasluženo uzeli bod te se približili svom cilju."

Slijedi Gibraltar, gdje pobjeda ne bi trebala doći u pitanju, ali poželjno je i još dodatno povećati gol razliku.

"Najvažnije je biti svjestan naših pogrešaka i današnje predstave. Sigurno da to mora biti puno bolje, a sada se moramo maksimalno fokusirati na nedjelju i utakmicu u Varaždinu", ozbiljan je Gvardiol, što nas dovodi do zaključka da Vatreni nemaju namjeru ništa prepustiti slučaju, piše Gol.hr.