Gudelj: "Česi su bili agresivni, ali mi smo bolja reprezentacija"

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je sinoć na gostovanju u Pragu, u kvalifikacijskoj utakmici protiv Češke, rezultatom 0:0, i tako došla na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Nazvali smo Ivana Gudelja – danas instruktora u HNS-u, trenera i legendu Hajduka. Karizmatičnog hajdukovca kojem je bolest zaustavila jednu briljantnu, možda i najbriljantniju karijeru koju je neki igrač Hajduka mogao imati. Njegova životna i sportska priča opisana je i u dokumentarnom filmu Ivanova igra, koji je, uz nazočnost brojnih uglednika iz sportskog i društvenog života, prije nekoliko godina premijerno prikazan u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.

"Bila je to jedna tvrda utakmica. Česi su bili agresivni, imali su visinu, ali naši su stoperi i Jakić posebno odigrali odličnu utakmicu. Mi smo bolja reprezentacija, nemaju Česi taj kvalitet koji mi imamo.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kad su momčadi izjednačene, ključna je ukupna gol-razlika. Hrvatska trenutno ima plus 16, što je ogroman kapital, i gotovo sam siguran da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Naši Vatreni će nam opet pružiti nezaboravne dane i pobjede u kojima ćemo uživati", rekao je Gudelj.