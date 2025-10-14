Gudački kvintet Bečkog simfonijskog orkestra i Avantura u Šangaju jamče nezaboravan glazbeni tjedan u Hrvatskom domu

U sklopu ciklusa Klasične glazbe Hrvatski dom Split s ponosom najavljuje koncert gudačkog kvinteta Wiener Kammersymphonie, koji će se održati 16. listopada 2025. u 20:00 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Wiener Kammersymphonie jedinstveni je ansambl koji spaja bogatstvo orkestralne glazbe s profinjenosti komornog muziciranja.

Osim što izvode izvorne gudačke kvintete skladatelja poput Antonína Dvořáka, Georgea Onslowa i Josepha Eyblera, ansambl je strastveno posvećen interpretaciji simfonijskih i opernih djela aranžiranih isključivo za ovu formaciju. Sa sjedištem u Beču i sastavljen od vrhunskih glazbenika, ovaj ansambl povezuje zajednička umjetnička vizija: stopiti individualne talente u jedinstveno i dinamično glazbeno iskustvo. Strukturiran poput orkestra, s pažljivo odabranom jezgrom glazbenika koji se rotiraju s lakoćom i fleksibilnošću, repertoar ansambla obuhvaća razdoblje od bečke klasike do suvremene glazbe. Poznat po izražajnoj snazi i tehničkoj briljantnosti, Wiener Kammersymphonie neprestano oduševljava publiku i kritiku. Njihova sposobnost da prizovu veličanstvenost punog simfonijskog orkestra s tek pet gudača opisana je kao izvanredna.

Na programu koncerta tri su istaknuta djela: Gustav Mahler: Bedächtig, nicht eilen – prvi stavak Četvrte simfonije u obradi za gudače, Erich Wolfgang Korngold: Märchenbilder (Slike iz bajke) i Antonín Dvořák: Drugi gudački kvintet u G-duru, op. 77 (u verziji u četiri stavka). Ansambl čine: Janay Tulenova — prva violina, Luis Morais — druga violina, Giorgia Veneziano — viola, Sergio Mastro — violončelo i Felipe Medina — kontrabas. Ovaj koncert obećava istovremeno emotivno i intelektualno iskustvo — Mahlerovo djelo uvodi nas u duhovni svijet s nježnim, meditativnim tonovima, Korngold nas vodi kroz bajkovite prizore, a Dvořákov kvintet nudi balans između tehničke virtuoznosti i melodijske topline.

Hvaljeni Tijardovićev glazbeni igrokaz „Avantura u Šangaju“ 19. i 20. 10. u 19 sati vraća se u dvoranu koja nosi ime splitskog skladateljskog genija. Nekad određivana kao operetna drama, a danas žanrovski poznatija kao glazbena komedija, „Avantura u Šangaju“ napisana je 1937. u Berlinu. U maniri pravog romantičara, Tijardović inspiraciju za glazbu pronalazi u orijentalnom svijetu u kojemu će se snažno sudariti društveno-političke i svjetonazorske suprotnosti, uz pozadinu ratne stvarnosti i nezaobilazne romantične priče.

Uzbudljivu režiju „Avanture u Šangaju“ potpisuje redatelj Ivan Leo Lemo, a dirigent Hari Zlodre zadužen je za vrhunski glazbeni segment. Redatelj je kultnu tročinku adaptirao u kabaretskom ključu, imajući na umu ograničenja, ali i potencijal koncertne dvorane. Ulogu zavodljive Japanke Min-Sai-Che tumače sopranistice Neda Pejković i Sara Žuvela. Britanskog oficira Reginalda Smileyja, partnera Min-Sai-Che, utjelovit će tenori Bože Jurić Pešić i Ileš Bečei. Ulogu vlasnika kabareta Hanka Dodswortha igra bariton Erol Ramadanović, a u cipele njegove partnerice, pustolovke Jessey Morney, uskočit će mezzosopranistice Jelena Kordić i Dora Jana Klarić. Ulogu sluge Bonnieja tumači glumac Mihael Elijaš.

Pjevačima i glumcima na pozornici će se priključiti i Komorni orkestar Tijardović (Željko Milić, Lucija Barišić, Toni Tranfić, Sunčana Tušek, Boris Žuvela, Piero Malkoč i Valter Lovričević). Kostimografiju i scenografiju potpisuje Slaven Krejačić, a koreografiju Baletni studio Dimache.

HNK-ova izvedba „Avanture u Šangaju“ iz 1963. gotovo je kuriozitet, a u godini legendarnog skladatelja nove izvedbe ove sjajne glazbene komedije svojevrsno su ispravljanje glazbene i povijesne nepravde zaborava. U „Tijardoviću“ će se nakon desetljećā pauze svjetla reflektora opet usmjeriti na sjajnu, bogatu glazbu splitskog virtuoza i priču koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Ulaznice su dostupne online, na blagajni Hrvatskog doma Split i putem sustava Adriaticket.