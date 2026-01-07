Gripa puni bolnice! Epidemiolozi upozoravaju: "Rast će se nastaviti..."

Uz zimu i hladnoću, ide i gripa. Prošli tjedan zabilježeno je više od četiri tisuće novooboljelih, a ukupna brojka sad se penje na gotovo 34 tisuće zaraženih.

Zbog komplikacija pune se i bolnice. Od listopada je hospitalizirano 1356 osoba, od kojih 101 na jedinici intenzivnog liječenja što je dvostruko više u odnosu na tjedan prije.

Epidemiolozi očekuju da će se rast nastaviti i nakon povratka u škole pa apeliraju posebno na ugrožene skupine da još nije kasno za cijepljenje, a ministrica poručuje da nema nestašice najtraženijeg antivirusnog lijeka tamiflua.

"Prijavljenih nestašica za liječenje gripe nema... Može se dogoditi da točkasto postoji u određenoj ljekarni nedostatak pojedinog lijeka - moguće, ali ja tu informaciju nemam. Gripa se pojavila mjesec dana ranije u odnosu na prošlu godinu, nešto malo intenzivnija, ali zabrinjavajućih problema nema", navela je ministrica Irena Hrstić, piše DNEVNIK.HR.