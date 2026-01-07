Gripa ne posustaje: Umrlo devet ljudi, oboljelih skoro 34 tisuće

U Hrvatskoj je od početka sezone gripe 2025./2026., zaključno s 4. siječnja, zabilježeno čak 33.945 prijava oboljelih, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Samo u posljednjem, prvom tjednu godine evidentirano je 4.174 novih slučajeva.

Stručnjaci upozoravaju da je blagi pad broja prijava u odnosu na prethodni tjedan vjerojatno posljedica manjeg broja radnih dana zbog blagdana, a ne stvarnog smanjenja broja oboljelih. Isti je slučaj bio i u tjednu prije toga.

Prijave gripe stižu iz svih hrvatskih županija, a najviša stopa oboljelih na 100.000 stanovnika u prvom tjednu zabilježena je u Požeško-slavonskoj županiji, piše 24sata.

Najviše obolijevaju djeca predškolske i školske dobi, dok je stopa zaraze najniža kod osoba starijih od 65 godina.

U usporedbi s prethodnih desetak sezona, ovogodišnja epidemija gripe započela je znatno ranije. Od listopada je zabilježeno gotovo 34 tisuće slučajeva, dok je u istom razdoblju prošle godine evidentirano tek 1.234 oboljelih.

Raste i broj težih slučajeva. Od početka sezone zbog gripe je hospitalizirano 1.356 osoba, od kojih je 101 završila na jedinici intenzivnog liječenja. Prošle sezone u istom razdoblju hospitalizirano je samo 152 pacijenata, a na intenzivnoj njezi njih sedam.

Tijekom ove sezone do sada je prijavljeno devet smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama. Stručnjaci upozoravaju da gripa predstavlja najveći rizik za starije osobe i kronične bolesnike, kod kojih su češće teške komplikacije poput upale pluća i sepse.

Uz sezonu gripe često se bilježi i tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na razdoblja izvan sezone, javlja 24sata.

Sve više pozitivnih nalaza

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu, u posljednjem tjednu 36,6 posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno, a u svim pozitivnim nalazima potvrđen je virus gripe tipa A.

Epidemiolozi pozivaju građane na oprez, pridržavanje higijenskih mjera te izbjegavanje nepotrebnih kontakata, posebno u zatvorenim prostorima.