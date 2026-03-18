Grintanje kao način života i sjećanja na vrime koje nas je oblikovalo

Grintalo mu se, a mi se nadamo da će Mario Nazor nastaviti grintati i daljnja svoja grintanja zapisati.

U ponedljeljak je Koncertna dvorana Ive Tijardovića u Hrvatskom domu bila pretijesna na promociji knjige Marija Nazora. Ruku su mu dali u promociji školski drug i moderator Joško Marušić, ulomke je kazivao Joško Ševo, a dvije numere je otpjevala skladna klapa Delmati.

Prije samo koji dan Splićani su se imali priliku "nažugati" pokraj nekadašnjih PIS-ovih baraka. I nisu se švere na uri dobro ni okrenile nekoliko puta i odmorile od spomenutoga festivala, da bi u tijesnoj, a inače velikoj dvorani Hrvatskog doma Mario Nazor donio pred natiskalu publiku libar prvijenac, koji je predugo čučao u njemu.

Kako je autor sam naglasio, da se nije grintalo i pisalo, od naše bi baštine ostale samo stine, stoga je on ukoričio svoje misli i saznanja o najljepšem dijelu zemaljske balote, o Dalmaciji.

Knjiga, o kojoj smo imali prilike slušati, odiše mirisima mora, zemlje, kamena. No, kako je predstavljač i moderator Joško Marušić kazao, ne odiše patetikom i besciljnim zazivanjem prošlog vremena u kojem je, tobože, sve bilo bolje.

Ulomke knjige je pred publiku donio fantastični glumac Joško Ševo, a klapa Delmati je program začinila dvjema gotovo pa zaboravljenim numerama: Bila golubice i Vrati se ćale mili.

"Grintanje jednog Dalmatinca" će ostati izvrstan, poduži zapis o jednom vremenu iz rakursa autora širokih pogleda, koji je odgajan u vremenu kada se grintajući išlo naprijed i kad je grintanje ili gunđanje (kako vam draže) bilo korektiv društva. Nazorovo grintanje nikako nije maliciozno, kakva su grintanja uglavnom danas.

Makar marginalno, knjige su se na koncu razgrabile kao halva, a i da nisu, na kvaliteti štivo ništa izgubilo ne bi, ali su šoldi od donacija završili na pravo mjesto, a to su potrebita djeca Afrike.

"A baš dici Afrike, jer kad njima daš malo, da si in puno, a našima kada daš puno, da si im malo i nikad dosta!" - zagrintao je autor u svom stilu.

Nama se samo nadati da autor ovim naslovom nije izbacio sve što je imao i da će "Grintanje" imati svoj nastavak.