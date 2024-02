GRBIN "Žuri nam se na izbore jer želimo zaustaviti Turudića"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u Intervjuu tjedna Točke na tjedan i komentirao veliki prosvjed opozicije, kao i sve druge aktualne političke teme.

Je li prosvjed uspio?

“Je, apsolutno.”

Ispunio vaša očekivanja?

“I iznad njih. Zahvalio bih svima koji su došli i ispričao bih se svima koji nisu mogli doći jer nije bilo mjesta.”

Onda je bila kriva procjena organizirati ga na Markovom trgu?

“Ne. Postoji jasan razlog. Riba smrdi od glave. A glava koja izaziva sve probleme koje ima Hrvatska, je na Markovom trgu. S jedne strane premijer, s druge većina koja ispunjava sve želje velikog vođe. Ovo je bio najveći prosvjed na Markovom trgu u povijesti.”

Koliko je bilo ljudi?

“Nisam mogao vidjeti jer se nije vidjelo baš sve s pozornice, ali procjene su oko 10.000 ljudi. Manji dio su bili članovi i članice stranaka. Velika većina bili su građani koji ma je dosta.”

Izaziva li otpor ta priča oko Turudića? Ljudi se bore s brojnim problemima i mislite li da znaju i da ih do te mjere živcira izbor Turudića da se može motivirati ljude za izbore?

“Znate li što je jedan od najvećih grijeha HDZ-a? Što ne možemo normalno govoriti o ovim temama. Nemamo mogućnost normalne kampanje, u kojoj bismo govorili o problemima. O listama čekanja, cijenama stanova, cijenama u trgovinama…”

Zbog čega?

“Zbog afera koje nam troše kisik. Da, doista, građani loše žive i moramo ponuditi rješenja, nije dovoljno samo kritizirati. Pripremili smo program, no ovo s Turudićem je kap koja je prelila čašu. Čak si ni Franjo Tuđman, koji je imao apsolutnu moć, nije si dozvolio takvog čovjeka postaviti na takvu poziciju. Nedavno smo imali aferu Mreža, vidjeli smo da se neki mediji kupuju, ali neki ne. Ti koje se ne može kupiti, želi im se začepiti usta lex AP-om. I nakon svega dolazi Turudić. Ljude je naprosto strah. Vidjeli smo ga kako laže, divim mu se. Onako lagati, to je nevjerojatna moć. Ljudi su na to reagirali.”

Koga je strah? Što “običan” čovjek ima s tim tko je u Državnom odvjetništvu?

“Itekako ima, itekako ima. Zato što s jedne strane taj DORH proganja nekoga tko vam je provalio u stan. Ako to ne radi, bit će više provala. Ako ne proganja korupciju, bit će je više, više će se krasti.”

Ako Turudić dođe na poziciju, što će raditi?

“Ono što može, DORH je hijerarhijska organizacija, gdje je GDO šef i svima može davati naputke. Može pokretati stegovne postupke. Ima ovlasti zaustaviti svaku istragu koja se provodi. Može dovesti do toga da ponovno imamo slučaj Žalac. Po hrvatskom zakonu, ako dođe do sukoba DORH-a i EPPO-a, on može odlučiti da predmet ide DORH-u.”

Mislite da za slučaj s Geodetskim fakultetom i Ministarstvom kulturem samo Turudić može reći da se ne može dalje istraživati?

“Da je bio na mjestu Zlate Hrvoj Šipek, pitanje je kako bi se realizirao slučaj oko Gabrijele Žalac. Njen slučaj je bio u ladici i iz EPPO-a su tražili predmet, na što je netko mogao prigovoriti. Ako GDO nazove potčinjenog i kaže da prigovori, on to mora napraviti i onda on odlučuje o predmetu", rekao je za N1.

Vidjeli smo premijera da traži od DORH-a provjeru nadležnosti EPPO-a oko Geodetskog fakulteta.

“Da sam tako nešto rekao, Plenković bi me prozvao da radim pritisak na hrvatsko pravosuđe. On to sad radi i kaže da je zemljama koje ga nisu vidjele puno bolje. Moš’ misliti! Ovo što radi je ispod svake razine. On proziva za primitivizam?! On kaže da je trebalo prije reći sve činjenice oko Turudića. Zašto? Da je to prije tri mjeseca bio problem, zašto danas nije? Zato jer se želi zaustaviti kazneni progon u djelima koruptivnog kriminaliteta, onog najgoreg, koji košta svakog od nas. Prije par dana smo mogli čitati o tome kako se ne može u stečajnom postupku vratiti 60 ili 70 milijuna kuna, čini mi se, koje su otete iz Ine. Gotovo 50 posto tog novca je hrvatsko. Izgubili smo dva vrtića jer je netko ukrao milijardu iz Ine, a ljudi poput Vanđelića koji su sjedili u Nadzornom odboru, ništa nisu napravili. Ljudi poput njega, koji su primali godišnje pola milijuna kuna, ništa nisu napravili. Afera plin za cent… Jedan prosvjednik je rekao da mu nije jasno zašto se ljudi bune kad imaju plin za cent. U toj aferi je nestalo deset milijuna eura. Što se s tim moglo napraviti? To je cijena korupcije. I zato je lex AP toliko bitan. Krade se dok se smije o korupciji govoriti, zamislite što bi bilo da se ne smije.”

Pozivate odmah na izbore. Koja je razlika sad ili za nekoliko mjeseci?

“Svaki dan je dan previše. Uostalom, ako je Plenković toliko samouvjeren i toliko siguran u pobjedu, čega se boji? Boji se poraza, boji se gubitka vlasti, a još više da će ih netko odspojiti od novčanika naših sugrađana. Mi inače znamo svaki petak raspored kad su sjednice Sabora, ovaj petak nismo znali, za sljedeći tjedan ne znamo kad je rasprava o raspuštanju Sabora. Zašto? Boje se.”

Žuri li vam se na izbore spriječiti Turudića da postane GDO?

“Da, jasno i glasno. Tu nemam što kriti i ne smijem, to je jedan od razloga. Vlada ima ovlast, između ostalog, zato što netko narušava Ustav, pokrenuti njegovu smjenu. To što se sat vremena vozao s Mamićem, to je dovoljno da ga se smijeni. Vlada kojoj ću biti na čelu, predložit će razriješenje Turudića. Legitimno je građanima reći što će se napraviti, da znaju na čemu su.”