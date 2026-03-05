Granić: "Ako ova vlast preživi, Iran će imati velikih problema sa svim arapskim državama"

Mate Granić, posebni savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku i bivši ministar vanjskih poslova, gostovao je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4". Poručio je da je rat na Bliskom istoku zahvatio 13 država te da je situacija ozbiljna jer Iran odgovara svugdje gdje procjenjuje da su ugroženi njegovi interesi ili gdje postoje američki interesi.

"SAD je pregovarao s Iranom o nuklearnom programu, balističkim raketama i podršci Irana terorističkim organizacijama. Pregovori po procjeni predsjednika Trumpa nisu bili uspješni i nakon toga se predsjednik odlučio za vojnu operaciju, a te tri stvari su ciljevi operacije", naveo je.

Tvrdi da je ovo opasna situacija. "Iran je klasična teokratska država u kojoj ne postoji demokracija i koja financira četiri terorističke organizacije. Ako ova vlast preživi, Iran će u budućnosti imati velikih problema sa svim arapskim državama", predviđa Granić.

"EU pokazuje razumijevanje za ciljeve, ali ne i za izvedbu operacije"

Upozorio je da Europska unija nije bila obaviještena o napadu SAD-a i Izraela na Iran.

"Prve izjave Britanije, Njemačke i Francuske bile su razumijevanje za ciljeve operacije, ali i poziv na povratak za pregovarački stol. Španjolski premijer kazao je kako je spriječio da SAD koristi zajedničke baze za vojnu operaciju. EU u ovom trenutku pokazuje razumijevanje za ciljeve, ali ne za izvedbu vojne operacije, s time da postoje velike razlike u mišljenjima unutar EU-a", naglasio je.

Kazao je da su Vlada RH i premijer Andrej Plenković zauzeli razborit stav glede ovog sukoba, usredotočivši se u prvom redu na zaštitu hrvatskih građana koji se nalaze u ratnom području i koji su ugroženi.

Kao drugu stvar naveo je podršku prijateljskim državama koje su žrtve napada Irana, a kao treću to da Hrvatska pokazuje razumijevanje za uništavanje terorističkih organizacija, ali ne planira nikakvo uključivanje u vojnu intervenciju.

"Oko strateških pitanja potrebna je jedinstvenost"

Što se tiče Janafa, rekao je kako on ima kapacitet od 15 milijuna tona, a Mađarskoj i Slovačkoj treba oko 12 milijuna te se mogu zadovoljiti sve njihove potrebe. "Cijena je u okviru standarda. Hrvatska najodlučnije osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu", ponovio je.

Potvrdio je da Hrvatska traži stavove EU-a i SAD-a glede Janafa, ali da je konačna odluka na Vladi RH.

Granić smatra kako ovo vrijeme traži jedinstvenu vanjsku politiku RH i jasne ciljeve. "Hrvatska Vlada ima najjasnije ciljeve i to je baza koja treba dobiti podršku. Oko strateških pitanja potrebna je jedinstvenost", zaključio je.