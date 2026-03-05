Gradska inspekcija pokrenula uklanjanje murala Slobodana Praljka

Zastupnik Sanel Kajan objavio je na društvenoj mreži Facebook da će mural koji je posvećen Slobodanu Praljku u Mostaru biti uklonjen, nakon njegove prijave i zahtjeva za hitno postupanje nadležnih službi.

Sanel Kajan je ranije uputio zahtjev Gradskoj službi za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, reagirajući na murale u naseljima Podhum i Ortiješ. Prema odgovoru Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara, komunalni inspektor izvršio je obilazak lokacija te je potvrđeno da se jedan mural nalazi na objektu u privatnom vlasništvu u Podhumu, u blizini Prve osnovne škole, dok se drugi nalazi na objektu u posjedu Grada Mostara u naselju Ortiješ, javlja Jabuka.tv.

Za mural u Ortiješu već je pokrenut postupak uklanjanja.

"Još jedna pobjeda i dokaz da se promjene događaju kada se posao radi odgovorno i profesionalno! Nakon moje prijave i zahtjeva za hitno postupanje, stigao je službeni odgovor iz Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara: Mural koji veliča presuđenog ratnog zločinca bit će uklonjen! Borba tu ne staje. Za mural kod Prve osnovne škole zahtijevam hitnu reakciju Gradskog vijeća Mostara prema nadležnim pravosudnim tijelima i angažman županijskih zastupnika u obrani istine i zakona", ističe Sanel Kajan.

Iz navedenog dopisa zastupnika Kajana jasno je da je proces pokrenut, a hoće li na kraju sporni murali biti uklonjeni, ostaje za vidjeti, prenosi Hayat.