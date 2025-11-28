Gradonačelnika iz Dalmacije čuva policija

HDZ-ovog gradonačelnika Dubrovnika Matu Frankovića odnedavno čuva policija. Kako neslužbeno doznaje Index, dodijeljena mu je policijska pratnja, a čuvaju ga interventni policajci.

Službeni razlog zasad je nepoznat, a jedino što se može povezati s time jesu Frankovićeve izjave iz listopada kada je javno govorio o masovnoj konzumaciji droga u Dubrovniku.

Tada je govorio da se "kokain u Dubrovniku šmrče na svakom kantunu". Policija je njegove tvrdnje demantirala. Također, ovog mjeseca govorio je o pokušajima podmićivanja od strane osoba povezanih s Atlantskom plovidbom vezano za Luku Dubrovnik, što je pokrenulo policijsku istragu.

Grad Dubrovnik: Sve nadležne institucije obavljaju svoj posao

Informaciju o policijskoj zaštiti neizravno su Indexu potvrdili iz Grada Dubrovnika.

"Sve nadležne institucije obavljaju svoj posao u okviru svojih ovlasti. Dodijeljena policijska pratnja ni na koji način ne utječe na obavljanje dužnosti gradonačelnika", kratko su odgovorili na Indexov upit te izbjegli odgovoriti na pitanja o razlozima.